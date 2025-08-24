Mourinho: Fenerbahçe 3-1 Kocaelispor — "Çok pozisyon ürettik"

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'u 3-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Chobani Stadı'ndaki maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Oyuncu performansları

Mourinho, sözlerine Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek'in performanslarını değerlendirerek başladı. Teknik adam, "Takım iyi oynadı, sağlam performans sergiledi. Çağlar, girdiği ikili mücadelelerin yüzde 100'ünü kazandı. İsmail de çok top kazandı, kazandığı topu ileriye taşıyarak sonra da temiz oynadı. İkisi de çok iyilerdi, bundan dolayı da mutluyum." ifadelerini kullandı.

Maçın genel değerlendirmesi ve VAR yorumu

Mourinho, maç boyunca çok sayıda gol pozisyonu ürettiklerini vurguladı: "İlk yarı 1-1 bitmeyebilirdi. Bu devrede 4-5 net pozisyon bulduk. İkinci yarının başından itibaren de çok pozisyon ürettik." Ayrıca VAR ile ilgili şaşkınlığını ifade ederek, "4. golden sonraki VAR protokolünü çok bilmiyorum. VAR böyle basit bir karara karışabilir mi bilmiyorum ama çok fazla pozisyon bulduk." dedi.

Transferler ve Türkiye'de teknik direktörlük

Transferlerle ilgili soruya Mourinho, "Transfer pazarıyla ilgili konuşmuyorum. Bu konuda yorum yok. Ben elimde olan oyuncularla çalışıyorum." yanıtını verdi. Benfica maçının ardından Kocaelispor karşısında daha fazla pozisyon bulunmasına ilişkin ise rakip farkını vurguladı: "Bugünkü farkı oluşturan Amrabat'ın yerine İsmail'in oynaması değildi. Farkı oluşturan rakibimizin Benfica değil, Kocaelispor olmasıydı. Bunu bütün saygımla söylüyorum. Türkiye'deki ilk maçımı da yanlış hatırlamıyorsam 1991 yılında Sporting Lizbon ile oynamıştım. Taraftarlarının gösterdiği destek harika. Ama Benfica, Şampiyonlar Ligi takımı, Kocaelispor da geçen sene 1. Lig'deydi. Bunu da bütün saygımla söylüyorum. Benfica çok güçlü bir takım, her sene Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar, Kocaelispor da ligde kalmak için mücadele edecek."

Türkiye'de teknik direktörlüğün zorluklarıyla ilgili de çarpıcı bir değerlendirme yapan Mourinho, "Türkiye'de teknik direktör olmak daha zor. Çünkü burada teknik direktör futboldan en az anlayan kişi. Çalıştığım diğer ülkelere kıyasla bu durum daha zor." sözleriyle görüşünü özetledi.