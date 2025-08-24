DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.708.910,77 -0,08%

Mourinho: Fenerbahçe 3-1 Kocaelispor — "Çok pozisyon ürettik"

Mourinho, Fenerbahçe'nin Kocaelispor'u 3-1 yendiği maçta çok pozisyon ürettiklerini, Çağlar ve İsmail'i övdü; Türkiye'de teknik direktör olmanın daha zor olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 00:49
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 00:49
Mourinho: Fenerbahçe 3-1 Kocaelispor — "Çok pozisyon ürettik"

Mourinho: Fenerbahçe 3-1 Kocaelispor — "Çok pozisyon ürettik"

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'u 3-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Chobani Stadı'ndaki maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Oyuncu performansları

Mourinho, sözlerine Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek'in performanslarını değerlendirerek başladı. Teknik adam, "Takım iyi oynadı, sağlam performans sergiledi. Çağlar, girdiği ikili mücadelelerin yüzde 100'ünü kazandı. İsmail de çok top kazandı, kazandığı topu ileriye taşıyarak sonra da temiz oynadı. İkisi de çok iyilerdi, bundan dolayı da mutluyum." ifadelerini kullandı.

Maçın genel değerlendirmesi ve VAR yorumu

Mourinho, maç boyunca çok sayıda gol pozisyonu ürettiklerini vurguladı: "İlk yarı 1-1 bitmeyebilirdi. Bu devrede 4-5 net pozisyon bulduk. İkinci yarının başından itibaren de çok pozisyon ürettik." Ayrıca VAR ile ilgili şaşkınlığını ifade ederek, "4. golden sonraki VAR protokolünü çok bilmiyorum. VAR böyle basit bir karara karışabilir mi bilmiyorum ama çok fazla pozisyon bulduk." dedi.

Transferler ve Türkiye'de teknik direktörlük

Transferlerle ilgili soruya Mourinho, "Transfer pazarıyla ilgili konuşmuyorum. Bu konuda yorum yok. Ben elimde olan oyuncularla çalışıyorum." yanıtını verdi. Benfica maçının ardından Kocaelispor karşısında daha fazla pozisyon bulunmasına ilişkin ise rakip farkını vurguladı: "Bugünkü farkı oluşturan Amrabat'ın yerine İsmail'in oynaması değildi. Farkı oluşturan rakibimizin Benfica değil, Kocaelispor olmasıydı. Bunu bütün saygımla söylüyorum. Türkiye'deki ilk maçımı da yanlış hatırlamıyorsam 1991 yılında Sporting Lizbon ile oynamıştım. Taraftarlarının gösterdiği destek harika. Ama Benfica, Şampiyonlar Ligi takımı, Kocaelispor da geçen sene 1. Lig'deydi. Bunu da bütün saygımla söylüyorum. Benfica çok güçlü bir takım, her sene Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar, Kocaelispor da ligde kalmak için mücadele edecek."

Türkiye'de teknik direktörlüğün zorluklarıyla ilgili de çarpıcı bir değerlendirme yapan Mourinho, "Türkiye'de teknik direktör olmak daha zor. Çünkü burada teknik direktör futboldan en az anlayan kişi. Çalıştığım diğer ülkelere kıyasla bu durum daha zor." sözleriyle görüşünü özetledi.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alagöz Holding Iğdır FK 0-0 İmaj Altyapı Vanspor: Mete Işık şanssızlıkları değerlendirdi
2
Mourinho: Fenerbahçe 3-1 Kocaelispor — "Çok pozisyon ürettik"
3
Burak Yılmaz: 3 antrenmanla Gençlerbirliği'ni 2-1 yendik
4
Yusuf Cihat: "Yeni bir takımız, daha iyi olacağız" — Fenerbahçe 3-1 Kocaelispor
5
Mert Müldür: 'Şu an büyük bir sorunum yok' — Fenerbahçe 3-1 Kocaelispor
6
Bodrum FK 3-1 Sakaryaspor: Sefer Yılmaz galibiyeti değerlendirdi

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı