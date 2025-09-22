Mourinho: "Fenerbahçe seçimleri beni gerçekten ilgilendirmiyor"

Mourinho, Fenerbahçe olağanüstü genel kurulunun kendisini ilgilendirmediğini, Ali Koç'un yeniden seçilmemesinden mutsuz olduğunu ve Benfica ile temas olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 19:04
Basın toplantısında Ali Koç ve Benfica açıklamaları

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, sarı-lacivertli kulübün dün düzenlenen olağanüstü genel kuruluyla ilgili görüşlerini paylaştı. Portekizli teknik adam, ligde yarın Rio Ave ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Fenerbahçe seçimleri beni gerçekten ilgilendirmiyor." Mourinho, Ali Koç'un yeniden seçilmemesiyle ilgili soruya, "(Ali Koç'un) yeniden seçilmemesiyle mutlu olup olmadığımı sorarsanız, hayır, mutlu değilim. Kazansaydı ve bana yine sorsaydınız, mutlu olur muydum, hayır, olmazdım. Oradaki hayatım kısa sürdü, az yoğunluk, az empati, az tutku ile geçti. Orada kalan oyuncular için her şeyin yolunda gitmesini diliyorum."

Yaz aylarında Benfica Kulübü Başkanı Rui Costa ya da sportif direktör Mario Branco ile herhangi bir temasının olmadığını aktaran Mourinho, bu konudaki yaklaşımını şöyle özetledi:

"Sadece futbolla tanıdığım bir kişiyle çok yakın arkadaş olmak zordur. Eğer bir yıl içinde aramızda önemli bir şey inşa ettiysek, karşı tarafta ciddi bir profesyonel vardı ve Benfica’ya geldiğinde Fenerbahçe’ye karşı oynama ihtimali yüzde 25 olduğunda, temasımız sona erdi. Sıfır temas oldu. Benfica, Karabağ’a kaybettiğinde, ben karımla Barcelona’daydım ve ertesi gün başkan aradı ve bana konuşmamızın anlamlı olup olmadığını sordu. Ben de konuşabileceğimizi söyledim. Ve hikaye burada bitti. Bana inanmak isterseniz, teşekkür ederim. Hayal ürünü şeylere inanmak, hikayesi olmayan bir hikayeyi beslemek isterseniz, yapabileceğim bir şey yok."

Mourinho, sezon sonuna kadar takım çalıştırmasa Benfica'dakinden daha fazla para kazanacağını belirterek, kararını şu sözlerle savundu: "Evde kalsaydım, ailemin tadını çıkarsaydım, Londra'da yaşasaydım, ailemi Portekiz'e getirseydim Benfica’da çalışmaktan daha fazla para kazanırdım. Peki, neden buradayım? Çünkü çalışmayı çok seviyorum. Benfica'nın hedefleri doğrultusunda mücadele etmeyi çok özledim. Şampiyonluk için oynamayı özledim. Roma'da ve Fenerbahçe'de şampiyonluk için oynama fırsatım olmadı. Bu benim için hem teknik direktör hem de insan olarak harika bir fırsat."

