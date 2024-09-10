Muay Thai Genç Milli Takımı Dünya Şampiyonası İçin Tayland'a Uğurlanıyor

Muay Thai Genç Milli Takımı, Dünya Şampiyonası Hazırlıklarını Tamamladı

Muay Thai Genç Milli Takımı, Kastamonu'da gerçekleştirdiği Dünya Şampiyonası hazırlıklarını başarıyla noktaladı.

Kamp Dönemi ve Hazırlıklar

Takım, Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde, teknik direktör Erhan Otluoğlu yönetiminde son kampını tamamladı. Bugün, genç sporcular Tayland'da yapılacak Gençler Muay Thai Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere yola çıkacaklar.

Başarılı Hazırlık Süreci

Teknik direktör Erhan Otluoğlu, şampiyonaya katılacak 26 sporcu ile birlikte yola çıkacaklarını belirtti. Hazırlık sürecinin oldukça verimli geçtiğini vurgulayan Otluoğlu, "Son kampımız gerçekten çok iyi geçti. Sporcularımız yüksek verimlilikle çalıştılar" dedi.

Şampiyona Hedefleri

Şampiyonaya hazır olduklarını ifade eden Otluoğlu, "Sporcularımız mental olarak çok iyi bir durumda. Tayland'dan hem bireysel hem de takım olarak güzel derecelerle dönmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Önemli İsimler Uğurlamada Yer Alacak

Şampiyonanın 11-20 Eylül tarihleri arasında düzenleneceğini belirten Otluoğlu, "Federasyon Başkanımız Hasan Yıldız, Yönetim Kurulu Üyemiz Hasan Siret Albayrak ve İstanbul İl Temsilcimiz Oktay Avcı bizi uğurlayacak. Ayrıca, Federasyon Başkanımız Tayland'da bize katılacak" ifadesini kullandı. Takım, federasyon yönetim kurulu üyesi Furkan Durna liderliğinde bugün Tayland'a hareket edecek.