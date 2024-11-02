Muaythai Avrupa Şampiyonası Kosova'da

Büyükler Muaythai Avrupa Şampiyonası

Büyükler Muaythai Avrupa Şampiyonası, bu yıl Kosova'nın başkenti Priştine'de gerçekleştirilecek. Etkinlik, 7-14 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

Türk Sporcular Etkinlikte Yarışacak

Türkiye'yi temsil edecek sporcular arasında Seyit Ali Arıcı, Abdussamet Uğurlu, Serhat Taylan Kılıç, Sercan Koç, Tunahan Atar, Taylan Leyne, Mehmet Ali Meriç, Nejat Derin, Osman Furkan Karakaya, Umut Eryılmaz, Muhammed Furkan Aydın, Zeynep Nur Eski, Gülistan Turan, Ezgi Keleş, Nefise Delikurt, Kübrakoca kuş, Halime Eke ve Büşra Beyazbal yer alıyor.

Federasyon Başkanının Açıklamaları

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, "Geçen yıl elit büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonuyuz. Bu yıl da zirveyi koruyarak şampiyon olmayı hedefliyoruz," şeklinde açıklama yaptı.