Muaythai Süper Lig Finali İstanbul'da: Yeşilay Ev Sahipliğinde Şampiyonlar Belli Oldu

Muaythai Süper Lig Finali Yeşilay ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi

Muaythai Süper Lig Finali, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Türkiye Muaythai Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında İstanbul'da düzenlendi. Organizasyon, "Bağımsız Gelecek Sağlıklı Nesiller" ve "Yüzleşmeden İyileşme Olmaz" sloganlarıyla Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirildi.

Programa; İstanbul Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkan Vekili Doruk Malhan, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşilay Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hasan Siret Albayrak, Türkiye ve Avrupa Muaythai Federasyonu Başkanı, Uluslararası Muaythai Federasyonu Başkan Yardımcısı Hasan Yıldız ile çok sayıda davetli katıldı.

Finalde şampiyonlar

Müsabakalarda toplam 14 sporcu ringe çıkarak şampiyonluk için mücadele etti; bunların 8'i kadın, 6'sı erkekti ve toplam 7 final karşılaşması yapıldı. Erkeklerde Cihan Doğu, Utku Mete Yağcı ve Sercan Koç; kadınlarda ise Ece Kayış, Hatice Öksüz, Elif Keskin ve Selver Aktürk şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyon sporcuların kemerleri Hasan Siret Albayrak tarafından takdim edilirken, ikinci olan sporculara kupa verildi. Her raunt sonrasında Yeşilay Heyeti tarafından plaket takdimi gerçekleştirildi.

Şampiyon olan sporcular, Türkiye Muaythai Milli Takımına girmeye hak kazanarak, Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecekler.

Yetkililerden açıklamalar

Hasan Yıldız organizasyonu Yeşilay'ın ev sahipliğinde gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yıldız, organizasyonun Yeşilay ile yaptıkları protokol kapsamında olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yeşilay ile faaliyetimiz sadece bir proje değildi. Bizim 81 ilde temsilciliklerimiz, Yeşilay'ın ildeki teşkilatlarıyla, spor kulüpleriyle bir araya gelip ortak muaythai faaliyetleri yapıyor. Bu nedenle Yeşilay ile bağımız çok güçlü. Burada bu organizasyonu gerçekleştirmek bizim için mutluluk verici. İstanbul'da olmaktan çok mutluyuz. Bugün burada Muaythai Süper Ligi'nin 5. ayağı 1. grup finalini gerçekleştiriyoruz. En son Adana'da yapılacak. Faaliyet yaptığımız her ilde de Yeşilay ve ekibini davet ediyoruz. Orada bir stant kurup Yeşilay ile ilgili tanıtımlar, bağımlılığa karşı broşürler dağıtıyorlar. Sürekli aktif çalışıyoruz. İnşallah bu organizasyon da son olmayacak."

Yıldız, muaythai sporunun tarihine ve yaygınlığına dair şunları ekledi:

"Muaythai sporu binlerce yıllık tarihi bir hikayeye sahip. Yani hiç değişmeden binlerce yıl yapılan bir savaş sanatı. Son yüzyılda modern bir spor sanatı haline gelmiş. Bugün ise yarışma sporu haline geldi. Bu, muaythai yapan her kişinin ringe çıkıp maç yapacağı anlamına gelmez. Herkes bisiklet sürer ama herkes bisiklet yarışına katılmaz. Muaythai böyle bir spor, herkes yapabilir. 7'den 70'e herkesin yapabileceği hem çok zengin tekniklere sahip hem de basit tekniklere sahip bir spor. Ancak yarışması zor. Yarışabilmek için ehliyet alır gibi bu işi iyi bilmesi gerek. Milyonlara varan bir kitleyiz ama Türkiye şampiyonalarımızda yılda yaklaşık 30-35 bin sporcu lisans yeniliyor. Birçok ilde bölge şampiyonalarında Yeşilay ile beraber şampiyonalarımızı düzenliyoruz. Bu son olmayacak. Hatta ileride uluslararası düzeyde bir organizasyon bile yapmayı düşünüyoruz."

Federasyonun hedefleri hakkında Yıldız, "Türkiye şampiyonalarında ilk 4'e girmiş sporcular, lig sonunda Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti. Bu, teknik hedef. Sosyal hedefimiz ise Yeşilay ile beraber bu organizasyonu yapıp daha çok insanın ilgisini, dikkatini Yeşilay'a çekerek kötü alışkanlıklardan kurtarmak, gençliğe hareket kazandırmak. Bağımlılıklara karşı duyarlılık kazandırmak için yaptığımız bir proje." ifadelerini kullandı.

Hasan Siret Albayrak ise Yeşilay Spor Kulübü'nün Türkiye genelindeki faaliyetlerine dikkat çekti. Albayrak, Yeşilay'ın 77 ilde aktif olduğunu ve sporun bağımlılıkla mücadelede önemli bir önleyici unsur olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Spor, bağımlılıklarda en etkili, önleyici unsurlardan biri haline gelmiştir. Biz de sporun bu güçlü etkisine inanarak Yeşilay Spor Kulübü olarak Türkiye çapında 77 ilde, 105 spor kulübümüz, 41 farklı branşta bin 850 lisanslı sporcumuzla spor faaliyetlerine aktif olarak iştirak etmekteyiz. Farklı branşlarda faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Muaythai de bu branşlardan birisi. Yeşilay Spor Kulübü olarak aktif sporcularımız bu ve benzeri aktivitelerle bundan sonra gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

Albayrak, muaythai branşına gençlerin büyük ilgisi olduğunu ve son iki yıldaki uluslararası başarılara işaret ederek organizasyonun benzeri olmayan bir etkinlik olduğunu belirtti: "Boğaz kenarında, bu şekilde ringi kurup gençlerimizi bu şekilde bir araya getirdiğimiz bir organizasyon görmedim. Eşsiz bir organizasyon oluyor. Bunun devamı gelecek."

