Muaythai Süper Ligi Sezon Finali Sivas'ta Yapılacak

Muaythai Süper Ligi Sezon Finali Sivas'ta!

Spor Toto Muaythai Süper Ligi'nin sezon finali, 26-27 Aralık tarihlerinde Sivas'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye Muaythai Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Dört Eylül Spor Salonu'ndaki izleyiciler, sezonun en heyecanlı karşılaşmalarına tanıklık edecek. Bu etkinlikte, şampiyonluk kemerleri sahiplerini bulacak ve Avrupa şampiyonasındaki Türkiye'yi temsil edecek sporcular belirlenecek.

Önemli Tarihler ve Etkinlikler

Özel bir basın toplantısı ve face to face etkinliği 26 Aralık'ta planlanıyor. Final maçları ise 27 Aralık Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Bu büyük organizasyon, muaythai tutkunları için unutulmaz anlar sunacak.