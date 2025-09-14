Muaz Erdem Madran Brno'da Para Trap Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya

16 yaşındaki milli atıcıdan Türkiye'ye tarihî başarı

Çekya'nın Brno kentinde düzenlenen Para Trap Dünya Şampiyonası'nda, 16 yaşındaki milli atıcı Muaz Erdem Madran PT3 disiplininde mücadele ederek altın madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre, Madran bu başarıyla Türk atıcılık tarihinin ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

"Milli sporcumuzu ülkemize yaşattığı bu büyük gurur ve göstermiş olduğu başarılı performans için gönülden tebrik ederiz."