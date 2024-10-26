Muğla'da 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali Devam Ediyor

Muğla'da Heyecan Verici Bir Festival

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor. Fethiye Belediyesi'nin organizasyonunda, sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hayata geçirilen bu etkinlik, havacılık tutkunlarına ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Heyecan Dolu Gösteriler

Festivalin dördüncü gününde, paraşüt pilotları tarafından gerçekleştirilen gösteriler büyük ilgi gördü. Base jump (serbest düşüş), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri, izleyicileri adeta büyüledi. Babadağ'ın 1900, 1800 ve 1700 metrelik pistlerinden havalanan paraşütler, gökyüzünde görsel bir şölen sundu.

Badem ile Uçuş

Yamaç paraşütü pilotu Yasin Oflaz, köpeği Badem ile birlikte gerçekleştirdiği uçuşlarıyla etkinliğe renk kattı. Oflaz, farklı şehirlerde köpeğiyle birlikte uçuş yaptıklarını ve bu deneyimin festivalin keyfini artırdığını belirtti.

Bu yılki festival, hem yerel halkın hem de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmiş durumda. Katılımcılar, etkinlik boyunca hem eğlenceli hem de heyecan verici anlar yaşamaya devam ediyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, çeşitli gösterilerle sürüyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, çeşitli gösterilerle sürüyor.