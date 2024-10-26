DOLAR
34,28 0,05%
EURO
36,96 0,12%
ALTIN
3.027,61 -0,05%
BITCOIN
2.299.210,78 -0,15%

Muğla'da 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali Devam Ediyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen festivalde heyecan dolu anlar yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 19:28
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 19:47
Muğla'da 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali Devam Ediyor

Muğla'da Heyecan Verici Bir Festival

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor. Fethiye Belediyesi'nin organizasyonunda, sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hayata geçirilen bu etkinlik, havacılık tutkunlarına ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Heyecan Dolu Gösteriler

Festivalin dördüncü gününde, paraşüt pilotları tarafından gerçekleştirilen gösteriler büyük ilgi gördü. Base jump (serbest düşüş), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri, izleyicileri adeta büyüledi. Babadağ'ın 1900, 1800 ve 1700 metrelik pistlerinden havalanan paraşütler, gökyüzünde görsel bir şölen sundu.

Badem ile Uçuş

Yamaç paraşütü pilotu Yasin Oflaz, köpeği Badem ile birlikte gerçekleştirdiği uçuşlarıyla etkinliğe renk kattı. Oflaz, farklı şehirlerde köpeğiyle birlikte uçuş yaptıklarını ve bu deneyimin festivalin keyfini artırdığını belirtti.

Bu yılki festival, hem yerel halkın hem de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmiş durumda. Katılımcılar, etkinlik boyunca hem eğlenceli hem de heyecan verici anlar yaşamaya devam ediyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, çeşitli...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, çeşitli gösterilerle sürüyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, çeşitli...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, çeşitli gösterilerle sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş Fibabanka, Karşıyaka'yı Geçti
2
Zerenspor, Aras Kargo'yu Zor Bir Maçın Ardından Yendi
3
Beykoz Belediyespor EHF Avrupa Kupası'na Veda Etti
4
Trendyol Süper Lig: Göztepe ve Trabzonspor İlk Yarıda Berabere Kaldı
5
6. Kaş Yarımadaton Yarışları Tamamlandı
6
Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 Geçti
7
Muğla'da 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali Devam Ediyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek