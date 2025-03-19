Muğla'da Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası Heyecanı

Muğla'da Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası Başlıyor

Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası, 22-23 Mart tarihlerinde Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Çalış Plajı'nda gerçekleştirilecek. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlikte, toplamda 24 kulüp ve 400'ün üzerinde sporcu farklı kategorilerde mücadele edecek.

Fethiye'deki Yarışmanın Detayları

Muğla Valiliği ve Fethiye Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirilecek bu organizasyonda sporcular, 4 bin metrelik parkurda kıyasıya yarışacak. Bu heyecan dolu etkinlikte yer alacak ekiplerin yüksek rekabet düzeyi, sporun coşkusunu artıracak.

Herkesi bu spor organizasyonuna davet eden yetkililer, Muğla'nın hareketli atmosferinde dolu dolu bir hafta sonu yaşanacağını vurguladı.