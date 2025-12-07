Muğlaspor 2-0 Batman Petrolspor — TFF 2. Lig Beyaz Grup

Muğlaspor 2-0 Batman Petrolspor: Ev sahibinden kritik galibiyet
TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. hafta mücadelesinde Muğlaspor, sahasında karşılaştığı Batman Petrolspor'u 2-0 yenerek önemli üç puanın sahibi oldu. Goller 33. dakikada Cemal Ali ve 61. dakikada Sedat'tan geldi.
Maç Bilgileri
Stat: Atatürk
Hakemler: Süleyman Bahadır, İsmail Semih İleri, Selim Göksu
Goller
33' Cemal Ali (Muğlaspor)
61' Sedat (Muğlaspor)
Kadrolar
Muğlaspor: İsmet, Umut, Sırat, Mustafa (Kadir dk. 83), Mehmet, Mahsun (Okan dk. 76), Cemal Ali, Emre, Abdurrahman, Sedat (Çağrı dk. 85), Yasin
Batman Petrolspor: Yusuf, Ahmet, Cem, Arda, Devran, Emirhan, İshak, Mert, Muhammed (Emir dk. 46), Furkan (Mehmet Berkay dk. 67), Atabey
Kartlar
Sarı kart: Mert Örnek (Batman Petrolspor)
