Muğlaspor 2-0 Batman Petrolspor — TFF 2. Lig Beyaz Grup

TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. haftasında Muğlaspor, Atatürk Stadyumu'nda Batman Petrolspor'u 2-0 mağlup etti. Goller Cemal Ali ve Sedat'tan geldi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 15:49
Muğlaspor 2-0 Batman Petrolspor: Ev sahibinden kritik galibiyet

TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. hafta mücadelesinde Muğlaspor, sahasında karşılaştığı Batman Petrolspor'u 2-0 yenerek önemli üç puanın sahibi oldu. Goller 33. dakikada Cemal Ali ve 61. dakikada Sedat'tan geldi.

Maç Bilgileri

Stat: Atatürk

Hakemler: Süleyman Bahadır, İsmail Semih İleri, Selim Göksu

Goller

33' Cemal Ali (Muğlaspor)

61' Sedat (Muğlaspor)

Kadrolar

Muğlaspor: İsmet, Umut, Sırat, Mustafa (Kadir dk. 83), Mehmet, Mahsun (Okan dk. 76), Cemal Ali, Emre, Abdurrahman, Sedat (Çağrı dk. 85), Yasin

Batman Petrolspor: Yusuf, Ahmet, Cem, Arda, Devran, Emirhan, İshak, Mert, Muhammed (Emir dk. 46), Furkan (Mehmet Berkay dk. 67), Atabey

Kartlar

Sarı kart: Mert Örnek (Batman Petrolspor)

