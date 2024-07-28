Muhammed Demirel Paris 2024 Olimpiyatları'na Veda Etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Heyecan Dolu Anlar

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde, milli judocu Muhammed Demirel tatamiye çıktı. Ancak, kanadalı sporcu Luukas Saha karşısında mücadele veren Demirel, bu zorlu karşılaşmadan mağlup ayrılarak oyunlara veda etti.

İlk Turda Zorlu Rakip

Champ de Mars Arena'da gerçekleşen judo müsabakalarında, Muhammed Demirel erkekler 66 kilo kategorisinde son 32 turunda Finlandiyalı rakibi Luukas Saha ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın sonunda Demirel, altın skorla yenilerek turnuvaya erken veda etti.

Olimpiyat macerası bu şekilde sona eren milli sporcu, ilerleyen turnuvalarda daha başarılı sonuçlar elde etmek için gayret edeceğini vurguladı.