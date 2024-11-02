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Muhammed Emin Burun, Avrupa Halter Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

Milli halterci Burun, Avrupa Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyerek 2 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 20:41
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 20:51
Muhammed Emin Burun, Avrupa Halter Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

Avrupa Halter Şampiyonası'nda Muhammed Emin Burun'un Başarısı

Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası, milli sporcu Muhammed Emin Burun için unutulmaz anlara sahne oldu. 23 yaş altı erkekler 109 kiloda mücadele eden Burun, podyuma çıkarak 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Performansı ile Alkış Aldı

Şampiyonanın akşam seansında Raszyn Spor Merkezi'nde ringe çıkan Burun, koparma kategorisinde 165 kilogramlık kaldırışıyla altın madalyaya ulaşırken, silkme kategorisinde 204 kilogram ile gümüş madalyayı elde etti.

Altın Madalya ile Avrupa Şampiyonu Oldu

Toplamda 369 kilogram kaldırmayı başaran milli halterci, genel klasmanda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu unvanını elde etti. Bu başarı ile birlikte İstiklal Marşımızı dinletti.

Federasyon Başkanı'ndan Övgü

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, kazandığı madalyalarla ülkemizi gururlandıran Burun'u, antrenörlerini ve kulübünü tebrik etti.

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporculardan 23...

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporculardan 23 yaş altı erkekler 109 kiloda Muhammed Emin Burun, 2 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporculardan 23...

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporculardan 23 yaş altı erkekler 109 kiloda Muhammed Emin Burun, 2 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

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