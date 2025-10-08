Muhammed Furkan Özbek rekorla Dünya Şampiyonu — 3 ayda 12 kilo

Muhammed Furkan Özbek rekorla Dünya Şampiyonu

Norveç'te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 65 kilo sıklette rekor kırarak dünya şampiyonu olan milli halterci Muhammed Furkan Özbek, olimpik sıklette yarışmak için 3 ayda 12 kilo verdiğini açıkladı.

Kilit sonuçlar ve rekor

Furkan, koparmada 145 kilogramla altın, silkmede 179 kilogramla gümüş madalya elde etti ve toplamda 324 kilogramla rekor kırarak 2025 Dünya Şampiyonu oldu.

Kilo verme ve hazırlık süreci

ASKİ Spor Kulübü'nde düzenlenen kutlamada konuşan Furkan Özbek, "Bilerek ve isteyerek uzun bir süreçte güzel çalıştık. Halterde uluslararası federasyonlar tarafından yeni sıkletler belirlendi ve yeni sıklet için ya kilo vermem ya da kilo almam gerekiyordu. Olimpik sıklette yarışmak için 65 kiloya düşmeye karar verdiğimiz zaman 12 kilo vermem gerekiyordu ve 3 ayımız vardı, biz bunu gerçekleştirdik. Profesyonel bir şekilde diyet yaparak 3 ay içinde 12 kiloyu kas kaybı yaşamadan verdim" dedi.

Furkan, başarıyı anlatırken, "Norveç'te çok iyi yarışıp, ülkemi en iyi şekilde temsil ederek şampiyon oldum, üstüne bir de rekor kırmak daha mutlu etti, daha da gururlandırdı. 15 yıl sonra rekorla gelen bir şampiyonluktu, bu şampiyonluk antrenörlerimizle birlikte yoğun çalışmakla oldu" ifadelerini kullandı.

Rekor anı ve mücadele

Yarışma sırasında rekor hedefinin bulunduğunu belirten Furkan, "Aslında bu rekoru biraz daha garantici olmak için koparmada yapmak istiyordum ama silkmede ve toplamda nasip oldu... Dediler ki 'son hakkın, dünya rekoru, hem şampiyonluğu alıyoruz hem rekor kırıyoruz' diye. Şükür dünya rekorunu kırabilmek de bize nasip oldu" diye konuştu.

Çok fazla kilo verdiği için bacaklarında zorluk yaşadığını söyleyen Furkan, "Son hakkımda bacağımdaki acıyı o anda ilmek ilmek çok fazla yaşadım ama çok şükür dişimi sıkıp yapmak nasip oldu. Rekor ve dünya şampiyonluğu bu süreci çok anlamlı kıldı, hedefe çok iyi odaklanmıştık" dedi.

Hedefler, rol modeller ve motivasyon

Furkan, Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu'yu rol model olarak gördüğünü belirterek, "İnşallah bu kadar büyük efsaneler arasında benim adım da gelecekte anılabilirse benim için asıl zaman büyük gurur ve anlam olur. Çok güzel bir motivasyon yakaladım, bu motivasyonu aynen 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na kadar devam ettireceğim" dedi.

Yeni sıkletlere ilişkin de Furkan, "Bu dünya şampiyonasında ilk defa yeni sıkletler vardı ve ben tabiri caizse ezici bir üstünlükle şampiyon oldum. İkinci olan Kuzey Koreli rakibime 9 kilo fark attım. Büyükler dünya şampiyonasında şampiyon olabiliyorsanız, üstüne rekor kırabiliyorsanız bu zaten olimpiyatta ilk 3'ün içinde yer alabileceğinizin en büyük işaretlerinden birisi" ifadelerini kullandı.

ASKİ'de kutlama

Başarı sonrası ASKİ Spor Kulübü'nde Muhammed Furkan için üzerinde şampiyonluk fotoğrafı olan yaş pasta kesildi ve kutlama yapıldı.

Çakmar: "2028 Olimpiyatlarına emin adımlarla gidiyor"

ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, Furkan'ın başarısını değerlendirerek, "Türkiye'ye 15 yıl aradan sonra halterde dünya şampiyonluğunu getirdiği için kendisini kutluyorum, 2028 Olimpiyatlarına emin adımlarla gidiyor" dedi.

Çakmar, ASKİ bünyesinden çıkan başarıların önemine vurgu yaparak, "Muhammed Furkan rekor kırarak dünya şampiyonu oldu, Yusuf Fehmi Genç de dünya üçüncüsü oldu. İnşallah halter de lokomotif olacak. Biz ASKİ Spor Kulübü olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'ın öncülüğünde, onun teveccühü ve yatırımlarıyla büyük başarılar geldi" diye konuştu.

Ayrıca Çakmar, paralimpik sporculardan da örnekler vererek, "5 gün içerisinde Muhammed Furkan'ın yanı sıra para atletizm özel sporcularda Aysel Önder dünya rekoru kırarak şampiyon oldu. Ebrar Keskin güllede dünya ikincisi, Fatma Damla Altın kendi rekorunu kırarak dünya ikincisi oldu" açıklamasında bulundu.

Norveç'te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada 145 kiloyla altın, silkmede ise 179 kiloluk derecesiyle gümüş ve toplamda 324 kiloyla rekor kırarak 2025 dünya şampiyonu olan milli halterci Muhammed Furkan Özbek'in (solda) başarısı için ASKİ Spor Kulübü'nde pasta kesilerek, kutlama yapıldı. Kutlamaya ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar (sağda) da katıldı.