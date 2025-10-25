Muhammed Halit Özmuş Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda Gümüş Madalya

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonasında milli güreşçilerden önemli sonuçlar geldi.

Özmuş finale yükseldi, gümüş madalya kazandı

Muhammed Halit Özmuş, serbest stil 74 kilo kategorisinde mindere çıktı. Yarı finalde Azerbaycanlı Magomed Khaniev'i 7-3 yenerek finale yükselen Özmüş, final maçında ABD'li Mitchel Owen Mesenbrink'e mağlup olarak organizasyonda gümüş madalyada kaldı.

İbrahim Metehan Yaprak finalde

Serbest stil 79 kilo kategorisinde mücadele eden İbrahim Metehan Yaprak, yarı finalde bireysel olarak organizasyona katılan Belaruslu Nikita Dmitriyevs Mayeuski'yi 5-2 mağlup ederek finale çıktı. İbrahim Metehan, finalde ABD'li Levi David Haines ile karşılaşacak.

