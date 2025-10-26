Muhammed Oğuz'un Hedefi: 2028 Olimpiyatları

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Okul seçmelerinde 8 yaşında tırmanış sporuna başlayan 18 yaşındaki Muhammed Oğuz Kağanoğlu, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

Genç sporcu ve eğitim

Haliç Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Muhammed Oğuz, severek yaptığı tırmanışı hayatının odağı haline getirdi.

Başarıları

Bugüne kadar Türkiye içindeki organizasyonlarda 10 altın madalya kazanan milli tırmanışçı, uluslararası turnuvalarda ise 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya elde etti. Son olarak Samsun'da 18-19 Ekim tarihlerinde düzenlenen Spor Tırmanış Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıktı.

Spor geçmişi

Muhammed Oğuz, AA muhabirine, 10 yıldır tırmanış sporcusu olduğunu söyledi. Okul seçmelerinde tanıştığı tırmanışta yeteneğinin fark edilmesi üzerine yoğun bir antrenman sürecine başladığını anlatarak: "Bir anda hayatıma girdi, daha öncesinde hiç aklımda böyle bir spor yoktu. Sonra bağlandım. Hayatım oldu daha sonra. Bütün hayatımı buna göre yönlendirdim." dedi.

Olimpiyat hedefi ve antrenman rutini

Zirvede olmanın kendisine büyük mutluluk verdiğini vurgulayan sporcu, "Beslenmem, uykum, her şeyim düzenli, hepsine dikkat ediyorum. Aldığım kaloriye kadar dikkat ediyorum. 2028 Olimpiyatları'na katılmayı çok istiyorum. Deneyeceğim. Sportif hedeflerim var. Öncelikle World Cup'ta yarı final, sonrasında olimpiyat, o tarz hedeflerim var. En büyük hayalim o zaten, olimpiyatlara girebilmek. Onun için haftada 6 gün antrenmanlarımı sürdürüyorum. Elimden geleni yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Doğal ortam antrenmanları da yaptığını belirten Oğuz, "Kaya tırmanışı yapıyorum. Bunu daha çok ölü sezonlarda veya dinlenme zamanlarında yapıyorum. Daha çok yapayda tırmanıyorum. Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Ülkeme altın madalya getirmek için çok çalışıyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım." dedi.

