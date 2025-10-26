Muhammed Oğuz'un Hedefi: 2028 Olimpiyatları

Haliç Üniversitesi öğrencisi ve milli tırmanışçı Muhammed Oğuz, 2028 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmek için haftada 6 gün antrenman yapıyor.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 11:55
Muhammed Oğuz'un Hedefi: 2028 Olimpiyatları

Muhammed Oğuz'un Hedefi: 2028 Olimpiyatları

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Okul seçmelerinde 8 yaşında tırmanış sporuna başlayan 18 yaşındaki Muhammed Oğuz Kağanoğlu, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

Genç sporcu ve eğitim

Haliç Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Muhammed Oğuz, severek yaptığı tırmanışı hayatının odağı haline getirdi.

Başarıları

Bugüne kadar Türkiye içindeki organizasyonlarda 10 altın madalya kazanan milli tırmanışçı, uluslararası turnuvalarda ise 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya elde etti. Son olarak Samsun'da 18-19 Ekim tarihlerinde düzenlenen Spor Tırmanış Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıktı.

Spor geçmişi

Muhammed Oğuz, AA muhabirine, 10 yıldır tırmanış sporcusu olduğunu söyledi. Okul seçmelerinde tanıştığı tırmanışta yeteneğinin fark edilmesi üzerine yoğun bir antrenman sürecine başladığını anlatarak: "Bir anda hayatıma girdi, daha öncesinde hiç aklımda böyle bir spor yoktu. Sonra bağlandım. Hayatım oldu daha sonra. Bütün hayatımı buna göre yönlendirdim." dedi.

Olimpiyat hedefi ve antrenman rutini

Zirvede olmanın kendisine büyük mutluluk verdiğini vurgulayan sporcu, "Beslenmem, uykum, her şeyim düzenli, hepsine dikkat ediyorum. Aldığım kaloriye kadar dikkat ediyorum. 2028 Olimpiyatları'na katılmayı çok istiyorum. Deneyeceğim. Sportif hedeflerim var. Öncelikle World Cup'ta yarı final, sonrasında olimpiyat, o tarz hedeflerim var. En büyük hayalim o zaten, olimpiyatlara girebilmek. Onun için haftada 6 gün antrenmanlarımı sürdürüyorum. Elimden geleni yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Doğal ortam antrenmanları da yaptığını belirten Oğuz, "Kaya tırmanışı yapıyorum. Bunu daha çok ölü sezonlarda veya dinlenme zamanlarında yapıyorum. Daha çok yapayda tırmanıyorum. Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Ülkeme altın madalya getirmek için çok çalışıyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım." dedi.

Okul seçmelerinde 8 yaşında tırmanış sporuna başlayan 18 yaşındaki Muhammed Oğuz Kağanoğlu...

Okul seçmelerinde 8 yaşında tırmanış sporuna başlayan 18 yaşındaki Muhammed Oğuz Kağanoğlu, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

Okul seçmelerinde 8 yaşında tırmanış sporuna başlayan 18 yaşındaki Muhammed Oğuz Kağanoğlu...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: 'Normalleşmeye İhtiyacımız Var'
2
Cleveland Cavaliers, Thunder'ın 15 Maçlık Galibiyet Serisini Durdurdu
3
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri Play-off Turu Eşleşmeleri Açıklandı
4
Oryantiringde Hedef: 2026'da 25 Binin Üzerinde Lisanslı Sporcu
5
Erzurumspor FK, Ümraniyespor'u 2-0 Yenerek Beraberlik Serisini Bitirdi
6
Erzurumspor'un Şampiyon Kadrosu 27 Yıl Sonra Tesislerde Buluştu
7
Muhammed Oğuz'un Hedefi: 2028 Olimpiyatları

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi