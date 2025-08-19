DOLAR
Muhammed Salah, Premier Lig Yılın Oyuncusu Seçildi

PFA'nın Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü Liverpool forması giyen Muhammed Salah kazandı; yılın genç oyuncusu Morgan Rogers oldu.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 23:56
PFA'dan açıklama: Liverpool'un yıldızı ödüle layık görüldü

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü, Liverpool forması giyen Muhammed Salah kazandı.

PFA'dan yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki Salah, takım arkadaşı Alexis Mac Allister, Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, Newcastle United'dan Alexander Isak, Chelsea'den Cole Palmer ve Arsenal'dan Declan Rice'ı geride bırakarak ödüle layık görüldü.

Liverpool'un geçen sezon kazandığı şampiyonlukta önemli rol oynayan Salah, bu ödülü üç kez kazanan ilk oyuncu oldu.

Yılın genç futbolcusu ise Aston Villa'nın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Morgan Rogers seçildi.

