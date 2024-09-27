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Muhammet Emin Burun Dünya Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

İspanya'daki Dünya Şampiyonası'nda Muhammet Emin Burun, 109 kiloda 2 gümüş madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 01:54
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 01:54
Muhammet Emin Burun Dünya Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Genç Milli Halterci Muhammet Emin Burun İspanya'da Gümüş Madalya Elde Etti

Genç milli halterci Muhammet Emin Burun, İspanya'nın Leon şehrinde düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda gösterdiği performansla dikkat çekti.

Koparma ve Silkme Kategorilerinde Başarı

109 kiloda mücadele eden Burun, koparmada 168 kilogramla gümüş madalya kazanırken, silkme kategorisinde 198 kilogram kaldırarak dördüncü oldu. Toplamda ise 366 kilogram ile ikinci olarak gümüş madalya sahibi oldu.

Tebriklerden Söz Edildi

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Burun’u ve onunla birlikte çalışan tüm antrenör ve kulübü başarılarından dolayı kutladı.

Türk Haltercilerden Genel Başarı

Tüm milli sporcular, İspanya'daki şampiyonada toplam 1 altın, 6 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak ülkemizi başarıyla temsil etti.

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