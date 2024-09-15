Muhammet Khalvandi'nin 2028 Paralimpik Oyunları Hedefi Altın Madalya

Paralimpik Oyunları'nda Gümüş Madalya Kazanan Milli Ciritçi Muhammet Khalvandi

Milli ciritçi Muhammet Khalvandi, spora 18 yaşında çobanlık yaparken adım attı ve şimdi 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefliyor. Paris 2024 paralimpik oyunlarında, erkekler cirit atma F57 sınıfında 49,97 metrelik atışıyla gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Çocukluk Hayali: Türk Milleti Adına Yarışmak

İran'ın Kirmanşah kentinde doğan Khalvandi, çobanlık yaparken serendipite sonucu tanıştığı cirit ile kendini geliştirdi. 2019 yılından itibaren Bursagücü Spor Kulübü bünyesinde Türk milleti adına spor yapma arzusuyla çalışmalarını sürdürdü. Elde ettiği başarılar arasında Avrupa Şampiyonası rekoru, dünya şampiyonluğu ve ikincilik bulunmaktadır.

Hedef Altın Madalya

AA muhabirine verdiği demeçte Muhammet, "Altın madalya için yarışmalara katıldım. Antrenmanlarımda 51 metre geçtim ancak yarışta yaşadığım aksaklıklar nedeniyle ikinci oldum" dedi. Finaller sırasında kalitesiz aletlerden ötürü performansını tam olarak sergileyemediğini de sözlerine ekledi.

2028 Hedefi ve Takım Destekleri

Khalvandi, 2028 Paralimpik Oyunları için sabırsızlandığını belirterek, "Los Angeles'da altın madalya almak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımıza ve federasyon başkanlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Başarıların Devamı

Bursagücü Spor Kulübü Başkanı Hayrettin Özbağkıran, "Bu başarı burada bitmeyecek. Olimpiyat derecesi çok önemli. Los Angeles'tan en az iki, üç madalya bekliyoruz" diyerek takım adına gelecek hedeflerini belirtti.

Khalvandi'nin başarıları ve milli takıma olan bağlılığı, Türkiye'deki spor kültürüne olan katkısıyla önem taşıyor. Sporcunun motivasyonu ve hedefleri, diğer sporcular için de ilham verici bir örnek oluşturmaktadır.

Türkiye adına yarışmaya başladıktan sonra Avrupa ve dünya şampiyonluğu, olimpiyat ikinciliği elde eden milli ciritçi Muhammet Khalvandi, şimdiden Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Türkiye adına yarışmaya başladıktan sonra Avrupa ve dünya şampiyonluğu, olimpiyat ikinciliği elde eden milli ciritçi Muhammet Khalvandi, şimdiden Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Türkiye adına yarışmaya başladıktan sonra Avrupa ve dünya şampiyonluğu, olimpiyat ikinciliği elde eden milli ciritçi Muhammet Khalvandi, şimdiden Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Türkiye adına yarışmaya başladıktan sonra Avrupa ve dünya şampiyonluğu, olimpiyat ikinciliği elde eden milli ciritçi Muhammet Khalvandi, şimdiden Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Türkiye adına yarışmaya başladıktan sonra Avrupa ve dünya şampiyonluğu, olimpiyat ikinciliği elde eden milli ciritçi Muhammet Khalvandi, şimdiden Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Türkiye adına yarışmaya başladıktan sonra Avrupa ve dünya şampiyonluğu, olimpiyat ikinciliği elde eden milli ciritçi Muhammet Khalvandi, şimdiden Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Türkiye adına yarışmaya başladıktan sonra Avrupa ve dünya şampiyonluğu, olimpiyat ikinciliği elde eden milli ciritçi Muhammet Khalvandi, şimdiden Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Türkiye adına yarışmaya başladıktan sonra Avrupa ve dünya şampiyonluğu, olimpiyat ikinciliği elde eden milli ciritçi Muhammet Khalvandi, şimdiden Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Türkiye adına yarışmaya başladıktan sonra Avrupa ve dünya şampiyonluğu, olimpiyat ikinciliği elde eden milli ciritçi Muhammet Khalvandi, şimdiden Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Türkiye adına yarışmaya başladıktan sonra Avrupa ve dünya şampiyonluğu, olimpiyat ikinciliği elde eden milli ciritçi Muhammet Khalvandi, şimdiden Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Türkiye adına yarışmaya başladıktan sonra Avrupa ve dünya şampiyonluğu, olimpiyat ikinciliği elde eden milli ciritçi Muhammet Khalvandi, şimdiden Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Türkiye adına yarışmaya başladıktan sonra Avrupa ve dünya şampiyonluğu, olimpiyat ikinciliği elde eden milli ciritçi Muhammet Khalvandi, şimdiden Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Türkiye adına yarışmaya başladıktan sonra Avrupa ve dünya şampiyonluğu, olimpiyat ikinciliği elde eden milli ciritçi Muhammet Khalvandi, şimdiden Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Türkiye adına yarışmaya başladıktan sonra Avrupa ve dünya şampiyonluğu, olimpiyat ikinciliği elde eden milli ciritçi Muhammet Khalvandi, şimdiden Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Türkiye adına yarışmaya başladıktan sonra Avrupa ve dünya şampiyonluğu, olimpiyat ikinciliği elde eden milli ciritçi Muhammet Khalvandi, şimdiden Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Türkiye adına yarışmaya başladıktan sonra Avrupa ve dünya şampiyonluğu, olimpiyat ikinciliği elde eden milli ciritçi Muhammet Khalvandi, şimdiden Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Türkiye adına yarışmaya başladıktan sonra Avrupa ve dünya şampiyonluğu, olimpiyat ikinciliği elde eden milli ciritçi Muhammet Khalvandi, şimdiden Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Türkiye adına yarışmaya başladıktan sonra Avrupa ve dünya şampiyonluğu, olimpiyat ikinciliği elde eden milli ciritçi Muhammet Khalvandi, şimdiden Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Türkiye adına yarışmaya başladıktan sonra Avrupa ve dünya şampiyonluğu, olimpiyat ikinciliği elde eden milli ciritçi Muhammet Khalvandi, şimdiden Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Türkiye adına yarışmaya başladıktan sonra Avrupa ve dünya şampiyonluğu, olimpiyat ikinciliği elde eden milli ciritçi Muhammet Khalvandi, şimdiden Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefiyle çalışıyor.