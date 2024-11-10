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Murat İlbilgi, Dünya Üniversiteler Atıcılık Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Milli atıcı Murat İlbilgi, Hindistan'da düzenlenen Dünya Üniversiteler Atıcılık Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 15:57
Murat İlbilgi, Dünya Üniversiteler Atıcılık Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Dünya Üniversiteler Atıcılık Şampiyonası’nda Başarı

Milli atıcımız Murat İlbilgi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirilen Dünya Üniversiteler Atıcılık Şampiyonası’nda bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Trap Erkekler Kategorisinde Üçüncülük

Trap erkekler kategorisinde mücadele eden Murat İlbilgi, sergilediği üstün performansla şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı. Bu başarı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Diğer Kategorilerde Mücadele

Şampiyonada, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde ise Şevval İlayda Tarhan ve Yiğit Yıldırım'dan oluşan milli takım 5. sırayı elde etti. Aynı kategoride yarışan Şimal Yılmaz ve Hüseyin Emre Büyükyonca ikilisi, müsabakayı 10. sırada tamamladı.

Murat İlbilgi'nin elde ettiği bu madalya, genç sporcular için ilham verici bir örnek teşkil etmekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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