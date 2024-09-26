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Murat Kocakaya'nın Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanlığına Adaylığı

Murat Kocakaya, Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanlığına aday olduğunu açıkladı ve projelerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 12:20
Murat Kocakaya'nın Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanlığına Adaylığı

Murat Kocakaya'dan Türkiye Atıcılık Federasyonu İçin Yeni Projeler

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkan Adayı Murat Kocakaya, adaylığını duyurduğu basın toplantısında önemli projelerini paylaştı. Kocakaya, "Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevim sırasında Türk sporunun gelişiminde önemli roller üstlendim. Şimdi bu deneyimlerimi Türkiye Atıcılık Federasyonu'na aktarma fırsatını değerlendirmek istiyorum," ifadelerini kullandı.

Atıcılıkta Başarıyı Artırmayı Hedefliyoruz

Murat Kocakaya, atıcılık branşının olimpiyat ve paralimpik oyunlarda elde ettiği başarıları daha da ileri taşımayı amaçladıklarını belirterek, tutkusunun ve fark yaratma isteğinin başkanlık adaylığı motivasyonunu oluşturduğunu vurguladı.

Kurumsallaşma ve Altyapıya Öncelik

Kocakaya, federasyon yapısında kurumsallaşmaya ve altyapının güçlendirilmesine özellikle öncelik vereceklerini ifade etti. Şöyle devam etti: "Ödül ve yardım sistemini geliştireceğiz. Spor kulüplerinin, antrenörlerin ve hakemlerin gelişimini destekleyecek projeler oluşturacağız. Antrenman teknolojileri ve bilimsel yaklaşımlardan yararlanacağız. Sponsorluk gelirlerini artırmak için çalışacağız."

Atıcılığı Geniş Kitlelere Ulaştırma Planları

Ayrıca, sportif malzemelerin daha uygun fiyatlarla sağlanması, sporcu sağlığı ve destek ekiplerinin oluşturulması gibi konulara değinen Kocakaya, "Altyapıda gelişim kampları düzenleyeceğiz, yeni tesisler inşa edeceğiz ve uluslararası yarışmalar ile kampların ülkemizde yapılmasını sağlayacağız," dedi. Kocakaya, bu hedeflere ulaşmak için uluslararası başarıları artırmak adına idari ve mali önlemler alacaklarının da altını çizdi.

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkan Adayı Murat Kocakaya, TSYD Ankara Şubesi'nde gerçekleştirilen...

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkan Adayı Murat Kocakaya, TSYD Ankara Şubesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında Türkiye Atıcılık Federasyonu başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkan Adayı Murat Kocakaya, TSYD Ankara Şubesi'nde gerçekleştirilen...

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkan Adayı Murat Kocakaya, TSYD Ankara Şubesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında Türkiye Atıcılık Federasyonu başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkan Adayı Murat Kocakaya, TSYD Ankara Şubesi'nde gerçekleştirilen...

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkan Adayı Murat Kocakaya, TSYD Ankara Şubesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında Türkiye Atıcılık Federasyonu başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkan Adayı Murat Kocakaya, TSYD Ankara Şubesi'nde gerçekleştirilen...

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkan Adayı Murat Kocakaya, TSYD Ankara Şubesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında Türkiye Atıcılık Federasyonu başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkan Adayı Murat Kocakaya, TSYD Ankara Şubesi'nde gerçekleştirilen...

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkan Adayı Murat Kocakaya, TSYD Ankara Şubesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında Türkiye Atıcılık Federasyonu başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

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