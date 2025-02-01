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Murat Şahin'den Maç Değerlendirmesi: 'Savunma Hatalarıyla Mağlup Olduk'

Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, Antalyaspor mağlubiyeti sonrası savunma hatalarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 16:32
Murat Şahin'den Maç Değerlendirmesi: 'Savunma Hatalarıyla Mağlup Olduk'

Basit Savunma Hataları Mağlubiyete Neden Oldu

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor'a 3-2 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, maç sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Şahin, basit savunma hataları nedeniyle mağlup olduklarını belirtirken, bu süreçte gelişmeye ve çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Maçın İlk Yarı Performansı

Şahin, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısındaki oyunun kendilerini sıkıntıya soktuğunu söyledi. "İkinci yarıda gerekli değişiklikleri yaptık ve biraz daha iyi bir performans sergiledik. Tepki verdik," diyen Şahin, "Geldiğimizden beri üçüncü maçımız bu. Her şeyi bir anda değiştirmek çok kolay değil," diye ekledi.

Savunma Sorunları ve Yokluklar

Takımın savunma oyuncuları olan Calvo'nun kart cezalısı olduğunu, Kilama'nın ise eşinin ameliyatı nedeniyle kamptan ayrıldığını hatırlatan Murat Şahin, karşılaşmada yan yana hiç oynamayan futbolcuların savunmada görev yaptığını kaydetti. Bu durumun da takımın performansını olumsuz etkilediğini belirtti.

Gelişmeye Devam Edeceğiz

Şahin, futbolcularının ellerinden geleni yaptığını vurgulayarak, "Basit savunma hatalarıyla 3 golle mağlup olduk. Gelişmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiğince oyuncu grubunu yükseltip, performanslarını artırarak en kısa sürede galip gelmek istiyoruz," dedi.

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