Murat Şahin, Hatayspor'un Galatasaray ile 1-1 Beraberliğini Değerlendirdi

Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin'nin Açıklamaları

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısı düzenleyen Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, takımın gösterdiği mücadele ve arzudan oldukça memnun olduğunu ifade etti.

1 Puan Moral ve Motivasyon Kaynağı

Şahin, aldıkları 1 puanın kendileri için moral ve motivasyon açısından önemli olduğunu vurguladı. Karşılaşmaya iyi başladıklarını belirten Şahin, "Takımın maç boyunca mücadelesinden, isteğinden, arzusundan çok memnunum. Aldığımız 1 puan moral ve motivasyon açısından bizim için önemliydi." dedi.

Galatasaray ve Gelecek Hedefler

Murat Şahin, göreve geldikten sonraki 2 günde futbolculara etki etmeye çalıştığını dile getirerek, "Galatasaray'ın gücünü biliyorsunuz. Ligin en iyi takımlarından biri. Ancak bu şekilde puan alabilirsiniz. Onu da bugün başardık ama daha çok yolumuz var. Bu savaşın içerisinde olmak için daha çok mücadele etmemiz, eksiklerimizi daha çok gidermemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Takımının yönünü belirleyecek olan Kasımpaşa maçı öncesinde analiz çalışmalarına işaret eden Şahin, "O zamana kadar hem kendimizin hem de rakibin analizini yapıp bundan sonraki her maça 3 puan için çıkacağız. Bunu alacak gücü olduğunu bugün oyuncularım bana gösterdi." şeklinde konuştu.