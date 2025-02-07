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Murat Şahin: 'Mağlubiyet Serisini Atlatmalıyız'

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Reeder Samsunspor karşısında yaşanan 2-0'lık yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 22:44
Murat Şahin: 'Mağlubiyet Serisini Atlatmalıyız'

Hatayspor Bu Maçla Yenilgi Serisini Uzattı

Atakaş Hatayspor, 23. haftada Trendyol Süper Lig'de Reeder Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonrasında konuşan Teknik Direktör Murat Şahin, takımın uzun süredir devam eden yenilgi serisinin bir an önce son bulması gerektiğini ifade etti.

''İlk Yarıdan Memnun Değilim''

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Şahin, "Ben 4 haftadır buradayım. Ancak takımın uzun süredir bir mağlubiyet serisi var. Bunu bir an önce atlatmamız gerekiyor," dedi.

Müsabakanın ardından yapılan açıklamalarda Şahin, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "Sergen Yalçın hocaya ve ailesine başsağlığı diliyorum," ifadesini kullandı.

Maçın zor geçtiğini belirten Şahin, "Maça neredeyse 2-0 yenik başlamış gibiydik. İlk yarıda oynadığımız oyun beni hiç memnun etmedi. Doğru bir performans sergileyemedik," dedi.

İkinci Yarıda Değişiklikler Yapıldı

İkinci yarıda soyunma odasında oyuncularla bir görüşme yaptığını dile getiren Şahin, "Oyun içindeki sistemde bazı değişiklikler yaparak ikinci yarıya başladık. İkinci yarıda daha iyi bir tepki verdiğimizi düşünüyorum," diye ekledi.

Ancak, bu deplasmanda 2-0 geriye düştükten sonra geri dönüşün kolay olmadığını belirten Şahin, "Eğer ikinci yarıda golü erken bulabilseydik, burada bir geri dönüş hikayesi yaratabilirdik, ama olmadı. Gelecekten umutluyuz ve artık maç kazanmamız gerekiyor. Takımın gelişmeye devam etmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Reeder Samsunspor'a 2-0 mağlup olan Atakaş Hatayspor'un...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Reeder Samsunspor'a 2-0 mağlup olan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Reeder Samsunspor'a 2-0 mağlup olan Atakaş Hatayspor'un...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Reeder Samsunspor'a 2-0 mağlup olan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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