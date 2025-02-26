Murat Sancak'tan Adana Demirspor'a Destek Çağrısı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kulübün mali borçlarını ödemek için destek çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 26.02.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 23:53
Murat Sancak'tan Adana Demirspor'a Destek Çağrısı

Adana Demirspor Kulübü'nde Yeniden Dernek Statüsüne Geçiş Planı

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kulübün mali sıkıntılardan kurtulması ve yeniden dernek statüsüne geçişi için kulüp üyeleri ve taraftarlarıyla işbirliği yapılması gerektiğini duyurdu. Sancak, kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 12 Şubat tarihinde taraftar liderleriyle bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantıda yalnızca Adana Demirspor’un geleceğiyle ilgili önemli kararlar alındığını vurgulayan Sancak, “Adana Demirspor Kulübü Derneği adına yeni bir yetkili danışma kurulu oluşturulacak ve bu süreç bu kurul tarafından yönetilecektir” ifadelerini kullandı.

Mali Destek Çağrısı

Sancak, kulübün acil borçlarının ödenebilmesi için destek toplama sürecinin başlayacağını ve toplanan paraların yalnızca bu amaçla kullanılacağını vurgulayarak, “Kulüp borçlarının ödenmesinin önü açılırsa (tahmini 30-35 milyon avro), Adana Demirspor Kulübü tekrar dernek statüsüne geçirilecektir” dedi.

Ayrıca, Sancak, Adana'nın yönetim ve taraftar birlikteliği ile gelecekte daha güçlü bir Süper Lig hedefi için gereken miktarın toplanması gerektiğini ve toplandığı takdirde şirket hisselerini derneğe devretmeyi taahhüt ettiğini açıkladı. “Maddi ve manevi yaptığım bütün fedakarlıklar Adana Demirspor için feda olsun. Adana'nın tüm dinamiklerinin bu kulübe sahip çıkmasını ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

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