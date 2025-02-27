Muş'ta Spor Tırmanış Temel Seviye Eğitimi Başladı

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen spor tırmanış temel seviye eğitimi, Muş'ta başladı. Eğitim, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor ve farklı illerden 35 sporcu katılıyor.

Eğitimin Süresi ve İmkanları

Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Erhan Çalışkan, eğitimlerin beş gün süreceğini belirtti. Eğitimi başarıyla tamamlayan sporcuların antrenörlük yolunda ilerleme fırsatı bulacağını ifade eden Çalışkan, "Bu eğitimin sonunda 5 günlük ileri seviye eğitimi olacak. Bu iki eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler temel antrenörlük şartlarını da sağlarlarsa antrenörlük eğitimine hak kazanacaklar," dedi.

Katılımcıların Hedefleri

Eğitime katılanlardan Yasemin Akın, iki çocuk annesi olarak hedeflerinin yüksek olduğunu dile getirdi. Akın, "Allah nasip ederse çok iyi yerlere geleceğiz. Hedefim ismimi duyurmak. Bu sporda iyi yerlere gelmek istiyorum," şeklinde konuştu.

Türkiye Dağcılık Federasyonunca düzenlenen spor tırmanış temel seviye eğitimi, Muş'ta başladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonunca düzenlenen spor tırmanış temel seviye eğitimi, Muş'ta başladı.