Muslera'dan gelen haber taraftarların yüreğine su serpti

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında yarın deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Muslera'dan gelen haber taraftarların yüreğine su serpti
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Galatasaray'da sevindirici gelişme! UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih ile oynayacakları maç öncesi, Fernando Muslera'nın antrenmana katılması müjdesi geldi. Galatasaray, Bayern Münih karşılaşması öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde son antrenmanlarını tamamladı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. İşte detaylar...

Galatasaray'da sevindirici gelişme!

GALATASARAY İÇİN SEVİNDİREN GELİŞME

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Kasımpaşa ile oynanan Trendyol Süper Lig maçında aldığı darbe sonucu sol dirsek ekleminde çıkık yaşamıştı. Ancak iyi haber, Muslera'nın antrenmana katılmasıyla geldi. Sağlık ekibi tarafından yakından takip edilen Muslera'nın, Bayern Münih maçında sahaya çıkıp çıkmayacağı ise maç saatinde netleşecek.

Ayrıca, ayak bileğinde sakatlık bulunan Mauro Icardi de tedavisinin ardından salonda bireysel çalışmalarına devam etti. Galatasaray, Bayern Münih maçı için hazırlıklarını tamamladı ve Almanya'ya hareket etmek üzere akşam saatlerinde yola çıkacak.

Bayern Münih karşılaşmasının sonucu büyük bir merakla beklenirken, Galatasaray taraftarları Fernando Muslera'nın sahada olmasını umutla bekliyor. Muslera'nın durumu, maçın başlama saatine kadar belirlenecek.

Galatasaray'da Fernando Muslera'ya iyi haber geldi! UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih ile yapacakları maç öncesi, sol dirsek ekleminde çıkık oluşan Muslera, antrenmana katıldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda ısınma hareketleri ve çabukluk çalışmaları yapıldı. Ancak Muslera'nın maçta oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar verilecek.

Öte yandan, ayak bileğinden sakatlığı bulunan Mauro Icardi ise tedavi sonrası bireysel çalışmalarını salonda sürdürdü. Galatasaray, Bayern Münih maçı için hazırlıklarını tamamladı ve maç için Almanya'ya hareket etmek üzere akşam saatlerinde yola çıkacak. Bayern Münih maçının sonucu merakla beklenirken, Muslera'nın durumu da maç saatinde netleşecek.

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