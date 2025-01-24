Muslera, Galatasaray Tarihinde En Fazla Lig Maçına Çıkmaya Hazırlanıyor

Muslera, Rekoru Eşitledi ve Tarihe Geçmeye Hazırlanıyor

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Atakaş Hatayspor'a karşı oynadığı 428. Süper Lig maçında Bülent Korkmaz'ın rekorunu egale etti. Yarın oynanacak TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında yer alması halinde, sarı-kırmızılıların tarihindeki en fazla lig maçına çıkan oyuncu olma unvanını ele geçirecek.

Muslera'nın 14 Yıllık Süper Lig Kariyeri

Muslera, Süper Lig'deki ilk maçına 2011-2012 sezonunun açılış haftasında, Medipol Başakşehir karşısında çıktı. 14 sezon boyunca Galatasaray forması ile toplamda 534 resmi karşılaşma oynadı.

Süper Lig'de En Fazla Maç Oynayan Yabancı Oyuncu

Fernando Muslera, ligi 428 karşılaşma ile en fazla oynayan yabancı oyuncu olarak tarihe geçmiştir. Onu Trabzonspor'dan Edin Visca (392 maç) ve eski Fenerbahçeli Gökçek Vederson (335 maç) takip ediyor.

17 Kupayla Galatasaray'ın Efsanesi

Galatasaray formasını giyen Muslera, 14 sezon içerisinde 17 kupa kazandı. Bunların arasında 7 Süper Lig şampiyonluğu, 6 TFF Süper Kupa ve 4 Türkiye Kupası bulunuyor. Muslera, en çok kupa sevinci yaşayan yabancı oyuncu unvanına da sahiptir.

Tarihin En Çok Şampiyonluk Yaşayan Kalecisi

Muslera, 7 lig zaferiyle Süper Lig tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan kalecisi olma unvanını elde etti. Bu başarı, daha önce Şenol Güneş'e aitti.

14 Sezonda 5 Başkan ve 9 Teknik Direktör

Kariyerinde 5 başkan ve 9 teknik direktör değiştiren Muslera, Ünal Aysal'ın döneminde Galatasaray'a transfer oldu. Teknik direktör Fatih Terim'in talebi üzerine sarı-kırmızılı takıma katılan Muslera, birçok teknik direktörle çalışma fırsatı buldu.

Muslera'nın Performans Özeti

Fernando Muslera 14 sezon boyunca gösterdiği performans aşağıdaki gibidir:

Sezon Maç Yediği Gol Maç Başına Yediği Gol Kırmızı Kart Sarı Kart 2011-2012 29 20 0.69 1 4 2012-2013 44 49 1.11 3 12 2013-2014 39 41 1.05 3 6 2014-2015 39 50 1.28 1 8 2015-2016 48 64 1.33 1 6 2016-2017 35 41 1.17 2 4 2017-2018 38 40 1.05 0 5 2018-2019 45 46 1.02 0 2 2019-2020 33 34 0.97 1 2 2020-2021 23 12 0.52 1 7 2021-2022 36 43 1.19 5 1 2022-2023 32 29 0.96 2 8 2023-2024 45 50 1.11 1 1 2024-2025 26 38 1.46 1 3

TOPLAM

534 Maç, 577 Yediği Gol, 1.08 Maç Başına Yediği Gol, 57 Kırmızı Kart, 57 Sarı Kart.