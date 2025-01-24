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Muslera, Galatasaray Tarihinde En Fazla Lig Maçına Çıkmaya Hazırlanıyor

Fernando Muslera, Konyaspor maçında görev alarak Galatasaray'ın tarihindeki en fazla lig maçına çıkan oyuncu unvanını alabilir.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 11:05
Muslera, Galatasaray Tarihinde En Fazla Lig Maçına Çıkmaya Hazırlanıyor

Muslera, Rekoru Eşitledi ve Tarihe Geçmeye Hazırlanıyor

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Atakaş Hatayspor'a karşı oynadığı 428. Süper Lig maçında Bülent Korkmaz'ın rekorunu egale etti. Yarın oynanacak TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında yer alması halinde, sarı-kırmızılıların tarihindeki en fazla lig maçına çıkan oyuncu olma unvanını ele geçirecek.

Muslera'nın 14 Yıllık Süper Lig Kariyeri

Muslera, Süper Lig'deki ilk maçına 2011-2012 sezonunun açılış haftasında, Medipol Başakşehir karşısında çıktı. 14 sezon boyunca Galatasaray forması ile toplamda 534 resmi karşılaşma oynadı.

Süper Lig'de En Fazla Maç Oynayan Yabancı Oyuncu

Fernando Muslera, ligi 428 karşılaşma ile en fazla oynayan yabancı oyuncu olarak tarihe geçmiştir. Onu Trabzonspor'dan Edin Visca (392 maç) ve eski Fenerbahçeli Gökçek Vederson (335 maç) takip ediyor.

17 Kupayla Galatasaray'ın Efsanesi

Galatasaray formasını giyen Muslera, 14 sezon içerisinde 17 kupa kazandı. Bunların arasında 7 Süper Lig şampiyonluğu, 6 TFF Süper Kupa ve 4 Türkiye Kupası bulunuyor. Muslera, en çok kupa sevinci yaşayan yabancı oyuncu unvanına da sahiptir.

Tarihin En Çok Şampiyonluk Yaşayan Kalecisi

Muslera, 7 lig zaferiyle Süper Lig tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan kalecisi olma unvanını elde etti. Bu başarı, daha önce Şenol Güneş'e aitti.

14 Sezonda 5 Başkan ve 9 Teknik Direktör

Kariyerinde 5 başkan ve 9 teknik direktör değiştiren Muslera, Ünal Aysal'ın döneminde Galatasaray'a transfer oldu. Teknik direktör Fatih Terim'in talebi üzerine sarı-kırmızılı takıma katılan Muslera, birçok teknik direktörle çalışma fırsatı buldu.

Muslera'nın Performans Özeti

Fernando Muslera 14 sezon boyunca gösterdiği performans aşağıdaki gibidir:

SezonMaçYediği GolMaç Başına Yediği GolKırmızı KartSarı Kart
2011-201229200.6914
2012-201344491.11312
2013-201439411.0536
2014-201539501.2818
2015-201648641.3316
2016-201735411.1724
2017-201838401.0505
2018-201945461.0202
2019-202033340.9712
2020-202123120.5217
2021-202236431.1951
2022-202332290.9628
2023-202445501.1111
2024-202526381.4613

TOPLAM
534 Maç, 577 Yediği Gol, 1.08 Maç Başına Yediği Gol, 57 Kırmızı Kart, 57 Sarı Kart.

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