Muşspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alagöz Holding Iğdır FK'yı Geçti

Ziraat Türkiye Kupası'nda Şaşkınlık Yaratan Sonuç

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde dikkat çeken bir sonuç yaşandı. Nesine 3. Lig temsilcisi Muşspor, deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile karşı karşıya geldi.

Mücadele Nasıl Geçti?

Karşılaşmanın başlama düdüğünden itibaren her iki takım da etkili bir oyun sergiledi. Ancak, Muşspor özellikle ikinci yarıda gösterdiği performansla galibiyeti elde etti. Sonuç olarak, Muşspor rakibini 3-2'lik skorla geçerek tur atladı.

Bu sonuç, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK için büyük bir hayal kırıklığı yaratırken, Muşspor’un tur atlaması ise büyük bir sevinçle karşılandı.