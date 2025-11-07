Mustafa Alper Avcı: 'Milli Arayı İyi Değerlendireceğiz' — İstanbulspor 5-0 Mağlubiyeti

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Bodrum FK'ya 5-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı açıklamalarda bulundu.

Avcı'nın Açıklamaları

"Öncelikle Bodrumspor’u tebrik ediyoruz. Kendi adımıza, ön bölgedeki hareketliliğe cevap veremedik. Müsabakada gerek bireysel anlamda gerek taktik anlamında birçok eksiklik var. Fakat oyun öncesine döndüğümüzde iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Maç öncesine kadar isteyen bir takım vardı. Böyle kaliteli oyuncuları olan takıma karşı bu tip hataları yaptığınız zaman kalenizde golü görürsünüz. Devreye 2-0 geride girdik, ikinci yarıda bir penaltı ve 3-0 oldu. Sonrasında oyunla ilgili çok fazla analize gerek yok aslında. Maalesef mental olarak kolay yıprandık. Beraber çözüm yolu bulacağız, oyuncularımı hoşnut olmadığını biliyorum. Milli arayı iyi değerlendirmeye çalışacağız"

Avcı, takımın mental ve taktik eksiklikleri üzerinde çalışacaklarını belirterek, milli arayı bu amaçla en iyi şekilde değerlendireceklerini vurguladı.

