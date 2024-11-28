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Mustafa Cengiz İçin Anma Programı Düzenlendi

Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Cengiz, vefatının 3. yıl dönümünde anıldı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 15:06
Mustafa Cengiz İçin Anma Programı Düzenlendi

Mustafa Cengiz İçin Anma Töreni

Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Cengiz için, vefatının 3. yıl dönümünde anlam dolu bir anma programı gerçekleştirildi. Anma töreni, Ulus Mezarlığı'ndaki kabri başında yapıldı.

Katılımcılar ve Tören Ayrıntıları

Törene, Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, genel sekreter Eray Yazgan ve Cengiz yönetiminde yer alan Abdurrahim Albayrak ile Yusuf Günay gibi sarı-kırmızılı camianın önde gelen isimleri katıldı. Anma, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayıp dualarla sona erdi.

Dursun Özbek'ten Duygusal Açıklamalar

Tören sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Bugün sevgili Mustafa başkanın vefatının 3. yıl dönümü. Onu anmak için burada toplandık. Galatasaray'a hizmet etmek bir aşktır. Bu aşkı hissedenler Galatasaray'a hizmet eder. Mustafa başkan da öyle birisiydi. Kendisine rahmet diliyorum. Galatasaray'a ettiği hizmetlerden dolayı da kendisine teşekkür ediyorum. Tabii hepimizin geçeceği yol bu. Ahirete intikal ettikten sonra bu şekilde anılmak da güzel bir şey. Galatasaray ailesi olarak tekrar kendisine rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesine de sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Galatasaray Kulübünün eski başkanı Mustafa Cengiz için vefatının 3. yıl dönümünde anma programı...

Galatasaray Kulübünün eski başkanı Mustafa Cengiz için vefatının 3. yıl dönümünde anma programı gerçekleştirildi.

Galatasaray Kulübünün eski başkanı Mustafa Cengiz için vefatının 3. yıl dönümünde anma programı...

Galatasaray Kulübünün eski başkanı Mustafa Cengiz için vefatının 3. yıl dönümünde anma programı gerçekleştirildi.

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