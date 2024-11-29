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Mustafa Dalcı, Adana Demirspor'un Yeni Teknik Direktörü Oldu

Adana Demirspor’un yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı, sezon sonuna kadar kulüple anlaştı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 17:07
Mustafa Dalcı, Adana Demirspor'un Yeni Teknik Direktörü Oldu

Mustafa Dalcı, Adana Demirspor'un Yeni Teknik Direktörü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'yı getirdi. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dalcı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Serkan Damla'nın Ayrılışı

Adana Demirspor’un eski teknik sorumlusunun Serkan Damla, dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada görevinden ayrıldığını belirtmişti. Bu gelişmelerle birlikte, Dalcı'nın göreve başlaması kulüp camiasında yeni bir dönem başlatacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe Mustafa Dalcı (solda)...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe Mustafa Dalcı (solda) getirildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe Mustafa Dalcı (solda)...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe Mustafa Dalcı (solda) getirildi.

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