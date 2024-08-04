Mustafa Hekimoğlu: Kupa Kaldırmak Artık Alışkanlık

Mustafa Hekimoğlu, Kupa Kaldırmanın Alışkanlık Olduğunu Belirtti

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Mustafa Hekimoğlu, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek kazandıkları Turkcell Süper Kupa maçının ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Goller ve Hedefler

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kupa kaldırmanın alışkanlık haline geldiğini belirten Hekimoğlu, "Bu bizim için alışkanlık oldu. Maç öncesi arkadaşlarım bana, 'Gol atacaksın' yazdı. Golümü onlara armağan ediyorum" dedi.

Immobile ile Çalışmanın Önemi

Mustafa, Immobile ile çalışma fırsatının kendisi ve Semih için büyük bir deneyim olduğunu vurguladı. "Ondan ne kapabilirsek bizim için kardır" şeklinde düşüncelerini açıkladı.

Gelecek Hedefleri

Bu sezonki ilk resmi maçında gol atmasının mutluluğunu yaşadığını dile getiren Hekimoğlu, "Nice gollere inşallah. Bu formayı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi.