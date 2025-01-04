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Mustafa Karadaş, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları İçin Hedefini Büyütüyor

14 yaşındaki milli tekvandocu Mustafa Karadaş, Balkan ve Türkiye ikinciliğinden sonra Avrupa ve dünya şampiyonlukları peşinde.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 12:15
Mustafa Karadaş, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları İçin Hedefini Büyütüyor

Mustafa Karadaş, Zirve Hedefleriyle Çalışıyor

Geçen yıl ilk kez katıldığı Balkan Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak dikkatleri üzerine çeken 14 yaşındaki milli tekvandocu Mustafa Karadaş, yeni başarılar için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Başarılar Dolu Bir Geçmiş

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan yetenek taraması ile keşfedilen genç sporcu, başlangıçta bu sporda zorlandığını ancak yılmadan kendisini geliştirdiğini belirtti. Bir yıl içinde Tekirdağ ve çevresindeki çeşitli müsabakalarda derece elde etme başarısı gösteren Mustafa, yıl sonunda katıldığı Balkan ve Türkiye şampiyonalarında ikincilik elde etti.

Gelecek Hedefleri

Mustafa Karadaş, AA muhabirine verdiği demeçte, her zaman kürsüde yer almak için çalıştığını ifade etti. Farklı spor branşlarına yönelerek tekvando ile tanıştığını söyleyen genç yetenek, ilk başlarda bu sporu sevmediğini ancak zamanla tutkulu hale geldiğini belirtti. "İlk defa katıldığım Balkan ve Türkiye şampiyonalarında ikinci olmanın gururunu yaşadım. Ülkemi başarıyla temsil etmek isterim. Gençlerde birinci olduktan sonra Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanmayı hedefliyorum." dedi.

Antrenör Karagün: "Başarısına İnanıyorum"

Mustafa'nın antrenörü Bülent Karagün, genç şampiyonun hırslı bir sporcu olduğunu dile getirerek, "Mustafa, bir yıl boyunca sadece iki antrenman kaçırmış durumda. Her gün özveriyle çalışarak büyük başarılar elde etti. Dünya ve olimpiyat müsabakalarında dereceler almayı istiyor. Eğer çalışmaya devam ederse başaracağına inanıyorum." diyerek genç sporcunun potansiyeline duyduğu güveni dile getirdi.

Geçen yıl ilk defa katıldığı Balkan Şampiyonası ile Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan...

Geçen yıl ilk defa katıldığı Balkan Şampiyonası ile Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli tekvandocu Mustafa Karadaş, yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor. Milli tekvandocu, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Geçen yıl ilk defa katıldığı Balkan Şampiyonası ile Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan...

Geçen yıl ilk defa katıldığı Balkan Şampiyonası ile Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli tekvandocu Mustafa Karadaş, yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor. Milli tekvandocu, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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