Mustafa Şamil Ekinci, Vefatının 1. Yılında Anıldı
Anma Töreni Zincirlikuyu'da Yapıldı
Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Mustafa Şamil Ekinci, vefatının birinci yıl dönümünde anıldı. Tören, İstanbul Zincirlikuyu'daki aile mezarlığında düzenlendi.
Ekinci'nin bordo-mavili kulübe kazandırdıkları arasında 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası bulunuyor. Bu başarılar anma töreninde saygıyla yad edildi.
Törene; Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyeleri Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi, Mustafa Cem Aşık, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, eski futbolculardan Necati Özçağlayan, Hüseyin Tok, Engin Çınar ile Ekinci'nin ailesi ve sevenleri katıldı.
Anma töreninde Ekinci'nin kabrine çelenk bırakıldı ve dualar edildi.