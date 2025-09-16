Mustafa Şamil Ekinci, Vefatının 1. Yılında Anıldı

Eski Trabzonspor Başkanı Mustafa Şamil Ekinci, vefatının birinci yıldönümünde Zincirlikuyu'da düzenlenen törenle anıldı; kulübe kazandırdığı başarılar yad edildi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 14:10
Mustafa Şamil Ekinci, Vefatının 1. Yılında Anıldı

Mustafa Şamil Ekinci, Vefatının 1. Yılında Anıldı

Anma Töreni Zincirlikuyu'da Yapıldı

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Mustafa Şamil Ekinci, vefatının birinci yıl dönümünde anıldı. Tören, İstanbul Zincirlikuyu'daki aile mezarlığında düzenlendi.

Ekinci'nin bordo-mavili kulübe kazandırdıkları arasında 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası bulunuyor. Bu başarılar anma töreninde saygıyla yad edildi.

Törene; Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyeleri Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi, Mustafa Cem Aşık, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, eski futbolculardan Necati Özçağlayan, Hüseyin Tok, Engin Çınar ile Ekinci'nin ailesi ve sevenleri katıldı.

Anma töreninde Ekinci'nin kabrine çelenk bırakıldı ve dualar edildi.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mustafa Şamil Ekinci, Vefatının 1. Yılında Anıldı
2
Hesap.com Antalyaspor, Samsunspor Maçına Hazır
3
Trendyol 1. Lig: Esenler Erokspor 4-1 Atakaş Hatayspor
4
Yağız Kaan Erdoğmuş, Aronian'ı yendi — 2025 FIDE Grand Swiss
5
Real Madrid'de Antonio Rüdiger sakatlandı: En az 2 hafta yok
6
Türkiye, Büyükler Avrupa Judo Kupası'nda Zirvede!
7
6. Uluslararası Mersin Maratonu Coşkuyla Başladı

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa