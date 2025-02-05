Mustapha Yatabare Futbola Veda Etti: Teknik Ekibe Katıldı

Mustapha Yatabare Futbolu Bıraktı

Gençlerbirliği'nde forma giyen 39 yaşındaki Mustapha Yatabare, aktif futbolculuk kariyerine son verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, '2023-2024 sezonu başında takımımıza transfer olan Mustapha Yatabare, futbolu bırakarak teknik ekibimize dahil oldu' denildi.

Veda Antrenmanı Duygusal Anlara Sahne Oldu

Yatabare, takımıyla son antrenmanını gerçekleştirirken arkadaşlarının alkışları ve tezahüratları eşliğinde yeşil sahalara veda etti. Duygusal anlar yaşayan Yatabare, 'Herkese çok teşekkür ederim. İki senedir buradayım ve beni çok iyi karşıladınız. Umarım herkesin kariyeri istediği gibi ilerler. Bu sene başarılı olacağımıza inancım tam.' ifadelerini kullandı.

Futbol Kariyerine Genel Bakış

Beauvais doğumlu Malili forvet, Türkiye futbol liginde Gençlerbirliği dışında Trabzonspor, Karabükspor, Konyaspor ve Sivasspor'da da mücadele etti. Bu sezon Gençlerbirliği ile ligde 9 maça çıkan Yatabare, toplamda 146 dakika sahada kaldı. Futbolculuk kariyerinde ise 565 maçta 152 gol atarak büyük bir başarıya imza attı.

Gençlerbirliği'nde forma giyen 39 yaşındaki Mustapha Yatabare, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı. Takımla son antrenmanına çıkan Yatabare, arkadaşlarının alkışları ve tezahüratları eşliğinde yeşil sahalara veda etti.

Gençlerbirliği'nde forma giyen 39 yaşındaki Mustapha Yatabare, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı. Takımla son antrenmanına çıkan Yatabare, arkadaşlarının alkışları ve tezahüratları eşliğinde yeşil sahalara veda etti.