Mutlu Türkmen, Uluslararası Bocce Konfederasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Mutlu Türkmen, Bocce Konfederasyonu Başkanı Seçildi

Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI), başkanlık koltuğunu Mutlu Türkmen'e tekrar emanet etti. Bu seçim, CBI'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuru ile kamuoyuna yansıtıldı.

İlk Oylama Antalya'da Gerçekleşti

CBI Genel Kurulu, 37 ülkeden 53 delegenin katılımıyla Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlendi. Mevcut başkan Mutlu Türkmen, oy birliğiyle tekrar başkan seçilerek görevine devam etme fırsatı buldu.

Asbaşkanlık Seçiminde İtalya ve Arjantin Öne Çıktı

Asbaşkanlık için yapılan seçimde ise dört aday yarıştı. İtalya'dan gelen Moreno Rosati ve Arjantin'den Marcelo Bravo, asbaşkanlık görevine seçilerek, bu önemli pozisyonda yer aldılar.

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünü de Yürüten Türkmen, Yarışına Devam Ediyor

Bayburt Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Mutlu Türkmen, 4 Kasım tarihlerinde yapılacak olan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda da başkanlık için aday olacak.