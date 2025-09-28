MW Phokaia Yelken Şenliği İzmir'de Uluslararası Boyuta Taştı

Etkinlik ve Katılımcılar

İzmir'de bu yıl ikincisi düzenlenen MW Phokaia Yelken Şenliği, Ege Denizi'ndeki Midilli ve Sakız adalarından sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte 55 yelkenli ile 400 yelkenci buluştu. Bu sayı, organizasyonun büyüyen ulusal ve uluslararası çekiciliğini ortaya koydu.

Rota ve Organizasyon

Urla, Çeşme, Foça, Yenifoça, Çandarlı ve Midilli'den hareket eden teknelerin Karaburun açıklarında toplanmasıyla başlayan organizasyonda yelkenliler, Foça'nın Orak Adası ve Foça limanı önlerinde demirledi.

Yetkililerin Açıklamaları

Etkinlik komitesi başkanı ve Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ödül töreninde yaptığı konuşmada geçen yıl ulusal ölçekte düzenlenen şenliğin bu yıl uluslararası boyut kazandığını vurguladı.

Aydın, Foça'nın tarihi ve rüzgarının önemine dikkat çekerek, "Biz tarihimiz ve rüzgarımızla Foça'yı tüm dünyaya açmak istiyoruz. Bu anlamda şenliğin uluslararası bir aşamaya gelmesi bizim için oldukça sevindirici. Rüzgarlar sadece yelkenleri doldurmuyor. Arkadaşlığı, sevgiyi, dostluğu da bir araya getiriyor. Biz bu şenliğin doğayla uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesinden çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kapanış ve Kültür Etkinliği

Törende plaketlerin verilmesinin ardından sanatçı Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars orkestrası sahne aldı.

