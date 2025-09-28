MW Phokaia Yelken Şenliği İzmir'de Uluslararası Boyuta Taştı

İzmir'de ikincisi düzenlenen MW Phokaia Yelken Şenliği, Midilli ve Sakız'tan sporcularla uluslararası boyuta taşındı; 55 yelkenli ve 400 yelkenci katıldı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 15:04
MW Phokaia Yelken Şenliği İzmir'de Uluslararası Boyuta Taştı

MW Phokaia Yelken Şenliği İzmir'de Uluslararası Boyuta Taştı

Etkinlik ve Katılımcılar

İzmir'de bu yıl ikincisi düzenlenen MW Phokaia Yelken Şenliği, Ege Denizi'ndeki Midilli ve Sakız adalarından sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte 55 yelkenli ile 400 yelkenci buluştu. Bu sayı, organizasyonun büyüyen ulusal ve uluslararası çekiciliğini ortaya koydu.

Rota ve Organizasyon

Urla, Çeşme, Foça, Yenifoça, Çandarlı ve Midilli'den hareket eden teknelerin Karaburun açıklarında toplanmasıyla başlayan organizasyonda yelkenliler, Foça'nın Orak Adası ve Foça limanı önlerinde demirledi.

Yetkililerin Açıklamaları

Etkinlik komitesi başkanı ve Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ödül töreninde yaptığı konuşmada geçen yıl ulusal ölçekte düzenlenen şenliğin bu yıl uluslararası boyut kazandığını vurguladı.

Aydın, Foça'nın tarihi ve rüzgarının önemine dikkat çekerek, "Biz tarihimiz ve rüzgarımızla Foça'yı tüm dünyaya açmak istiyoruz. Bu anlamda şenliğin uluslararası bir aşamaya gelmesi bizim için oldukça sevindirici. Rüzgarlar sadece yelkenleri doldurmuyor. Arkadaşlığı, sevgiyi, dostluğu da bir araya getiriyor. Biz bu şenliğin doğayla uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesinden çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kapanış ve Kültür Etkinliği

Törende plaketlerin verilmesinin ardından sanatçı Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars orkestrası sahne aldı.

İzmir'de bu yıl ikincisi düzenlenen MW Phokaia Yelken Şenliği, Ege Denizi'ndeki Midilli ve Sakız...

İzmir'de bu yıl ikincisi düzenlenen MW Phokaia Yelken Şenliği, Ege Denizi'ndeki Midilli ve Sakız adalarından sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

İzmir'de bu yıl ikincisi düzenlenen MW Phokaia Yelken Şenliği, Ege Denizi'ndeki Midilli ve Sakız...

İLGİLİ HABERLER

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Yüzbaşı Burak Uluçay 'Kutlu' ile şampiyon
2
Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası Başladı
3
Masa Tenisi Süper Lig 2. Etap Maçları Adana'da Başladı
4
Eczacıbaşı, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu
5
Hakkarigücü 1-0 Prolift Giresun | Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi — 2'de 2
6
1. Gran Fondo Yalova 2025: Dereceye Giren Sporculara Ödüller Verildi
7
Ispartalı sporcular Hırvatistan’da Atlı Dayanıklılık Balkan Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı