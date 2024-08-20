Nafia Kuş Aydın: Hedefim Altın Madalya

Tekvandocu Nafia Kuş Aydın Adana'ya Döndü

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazanan Nafia Kuş Aydın, memleketi Adana'ya döndüğünde büyük bir coşkuyla karşılandı. Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen karşılama etkinliğine, Nafia'nın annesi Ayşe Kuş, babası Mehmet Kuş, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ve diğer sporcuların yanı sıra birçok davetli katıldı.

Nafia, İstanbul'dan gelen uçakla Çukurova Havalimanı'na iniş yaptığında ailesiyle buluşarak hasret giderdi. Ardından İl Müdürü Çintimar, Nafia'ya çiçek takdim etti. Milli sporcu bronz madalyasını bir süreliğine annesinin boynuna astı.

“Ülkemi Gururlandırmaya Devam Edeceğim”

Nafia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisini karşılayanlardan duyduğu gururu dile getirerek, "Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim. Gelecek nesillere örnek olmak istiyorum. Adana'dan pek çok şampiyon çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Nafia, başarılarını elde etmesinde ailesinin büyük katkısı olduğunu belirterek, "Ailem her daim yanımdaydı, bana inandılar ve hep destek oldular. Şimdi olimpiyat madalyamla geldim. Gelecek hedefim ise altın madalya" diye ekledi.

Adana Valisi'ne Ziyaret

Nafia, daha sonra ailesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile birlikte Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti. Vali Köşger, Nafia'nın başarısını kutlayarak ona hediye verdi. Nafia, Paris'teki bronz madalya mücadelesinde İngiliz rakibi Rebbeca McGovan'ı 2-1 yenerek madalya kazanmıştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Nafia Kuş Aydın (solda), memleketi Adana'ya gitmek için indiği Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı. Nafia daha sonra Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'i (sağda) ziyaret etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Nafia Kuş Aydın (solda), memleketi Adana'ya gitmek için indiği Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı. Nafia daha sonra Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'i (sağda) ziyaret etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Nafia Kuş Aydın (solda), memleketi Adana'ya gitmek için indiği Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı. Nafia daha sonra Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'i (sağda) ziyaret etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Nafia Kuş Aydın (solda), memleketi Adana'ya gitmek için indiği Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı. Nafia daha sonra Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'i (sağda) ziyaret etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Nafia Kuş Aydın (solda), memleketi Adana'ya gitmek için indiği Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı. Nafia daha sonra Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'i (sağda) ziyaret etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Nafia Kuş Aydın, memleketi Adana'ya gitmek için indiği Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Nafia Kuş Aydın, memleketi Adana'ya gitmek için indiği Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Nafia Kuş Aydın, memleketi Adana'ya gitmek için indiği Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Nafia Kuş Aydın, memleketi Adana'ya gitmek için indiği Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Nafia Kuş Aydın, memleketi Adana'ya gitmek için indiği Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Nafia Kuş Aydın, memleketi Adana'ya gitmek için indiği Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Nafia Kuş Aydın, memleketi Adana'ya gitmek için indiği Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Nafia Kuş Aydın, memleketi Adana'ya gitmek için indiği Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Nafia Kuş Aydın, memleketi Adana'ya gitmek için indiği Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Nafia Kuş Aydın, memleketi Adana'ya gitmek için indiği Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Nafia Kuş Aydın, memleketi Adana'ya gitmek için indiği Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı.