Nafia Kuş Aydın, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Bronz Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Başarı

Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda olağanüstü bir başarı göstererek kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazandı.

Müsabakalardaki Performansı

Grand Palais'te gerçekleşen müsabakalarda, Nafia ilk olarak 16. turda Şilili Fernanda Aguierre'yi mağlup etti. Çeyrek finalde ise Ürdünlü Rama Abo-Alrub'u yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı Final ve Bronz Madalya Maçı

Yarı finalde Fransız Althea Laurin'e kaybeden Nafia, bronz madalya maçında İngiliz Rebbeca McGovan ile karşı karşıya geldi. İlk seti 9-7 kaybetti, ancak ikinci seti 4-2'lik skorla kazandı ve durumu eşitledi. Üçüncü sette ise 6-2'lik skorla galip geldi.

Kariyerinin İlk Olimpiyat Madalyası

Nafia Kuş Aydın, Paris 2024'te Türkiye'nin toplamda 8. madalyasını kazanmasını sağlarken, kendi kariyerinde de ilk olimpiyat madalyasını elde etti.