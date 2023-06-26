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Nafia Kuş ve Sude Yaren Altın Madalya Kazandı

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Nafia Kuş ve Sude Yaren Altın Madalya Kazandı
Kadınlar +73 kiloda Nafia Kuş ve 17 yaşındaki Sude Yaren Uzunçavdar altın madalya kazandı. Erkekler +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli bronz madalya aldı. Toplamda 6 madalya kazanan milli tekvandocular, madalya sıralamasında 3. oldu.

Krynica-Zdroj şehrinde Krynica Zdroj Arena'da gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında bugün 4 sporcu tatamiye çıktı. Kadınlar +73 kiloda son dünya şampiyonu Nafia Kuş, Avrupa Oyunları'nda Macar, Bulgar ve Fransız rakiplerini yenerek finale kaldı. Finalde ev sahibi Polonya'dan Aleksandra Kowalczuk'la karşılaşan Nafia, rakibini 2-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

17 yaşındaki Sude Yaren Uzunçavdar ise sırasıyla Macar, Fransız ve Hırvat rakiplerini yenerek finalde Sırbistan'dan Nadica Bozanic ile karşılaştı. Sırp sporcuyu 2-0 yenen milli sporcu, altın madalyayı boynuna taktı. Erkekler +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, bronz madalya aldı. Moldovalı rakibini yenerek çeyrek finale çıkan milli sporcu Büyük Britanyalı rakibine yenildi. Rakibinin finale çıkmasıyla repesaj hakkı elde eden Emre Kutalmış, Norveçli ve İspanyol sporcuları yenerek bronz madalya kazandı. Bir diğer milli sporcu Enbiye Taha Biçer ise 87 kiloda çıktığı bronz madalya maçını kaybetti.

Milli tekvandocular oyunları 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla tamamladı. Türkiye, tekvandoda madalya sıralamasında 3. oldu.

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