Naim Süleymanoğlu Anıldı: Efsane Halterci’nin Vefatının 7. Yılı

Naim Süleymanoğlu'nun Vefatı Anıldı

Dünya halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu, vefatının 7. yıl dönümünde Edirnekapı Mezarlığında düzenlenen anma töreniyle anıldı. Törene, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, merhumun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım ve CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk katıldı.

Talat Ünlü’den Anlamlı Açıklamalar

Talat Ünlü, Naim Süleymanoğlu’nun spor dünyasındaki önemine değinerek, "Naim Süleymanoğlu, dünya sporuna adını altın harflerle yazdırmıştır. Kendisi milyonlarca soydaşımızın sesi oldu. Soydaşlarımıza yapılan zalimliği gündeme getirmişti. Bunun sonucunda da soydaşlarımız, Türkiye'ye geldi. Naim'in ne kadar doğru bir iş yaptığını görüyoruz. Keşke bu kadar erken aramızdan ayrılmasıydı," ifadelerini kullandı.

Ünlü, Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye’ye dönmesinin Türk halterine olan katkılarına dikkat çekerek, "Naim ülkeye başka bir hava getirdi. Genç çocuklarımız var. Onlar, Naim ile antrenman yapamadı. Gençler, Naim'in kitaplarını okuyarak ve eski müsabakalarını izleyerek onu tanıdı. Naim'in gençlere büyük katkıları olacak," şeklinde konuştu.

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Türkiye Halter Federasyonu, dünya ve Türk halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nun vefatının 7. yıl dönümü nedeniyle Edirnekapı Mezarlığı'ndak kabri başında anma töreni düzenledi.

Türkiye Halter Federasyonu, dünya ve Türk halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nun vefatının 7. yıl dönümü nedeniyle Edirnekapı Mezarlığı'ndak kabri başında anma töreni düzenledi.