DOLAR
34,52 -0,25%
EURO
36,43 -0,39%
ALTIN
2.876,76 -1,39%
BITCOIN
3.132.946,96 -1,25%

Naim Süleymanoğlu Anıldı: Efsane Halterci’nin Vefatının 7. Yılı

Naim Süleymanoğlu, vefatının 7. yılında Kabri başında yapılan anma töreniyle yad edildi.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 15:03
Naim Süleymanoğlu Anıldı: Efsane Halterci’nin Vefatının 7. Yılı

Naim Süleymanoğlu'nun Vefatı Anıldı

Dünya halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu, vefatının 7. yıl dönümünde Edirnekapı Mezarlığında düzenlenen anma töreniyle anıldı. Törene, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, merhumun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım ve CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk katıldı.

Talat Ünlü’den Anlamlı Açıklamalar

Talat Ünlü, Naim Süleymanoğlu’nun spor dünyasındaki önemine değinerek, "Naim Süleymanoğlu, dünya sporuna adını altın harflerle yazdırmıştır. Kendisi milyonlarca soydaşımızın sesi oldu. Soydaşlarımıza yapılan zalimliği gündeme getirmişti. Bunun sonucunda da soydaşlarımız, Türkiye'ye geldi. Naim'in ne kadar doğru bir iş yaptığını görüyoruz. Keşke bu kadar erken aramızdan ayrılmasıydı," ifadelerini kullandı.

Ünlü, Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye’ye dönmesinin Türk halterine olan katkılarına dikkat çekerek, "Naim ülkeye başka bir hava getirdi. Genç çocuklarımız var. Onlar, Naim ile antrenman yapamadı. Gençler, Naim'in kitaplarını okuyarak ve eski müsabakalarını izleyerek onu tanıdı. Naim'in gençlere büyük katkıları olacak," şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Halter Federasyonu, dünya ve Türk halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nun vefatının...

Türkiye Halter Federasyonu, dünya ve Türk halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nun vefatının 7. yıl dönümü nedeniyle Edirnekapı Mezarlığı'ndak kabri başında anma töreni düzenledi.

Türkiye Halter Federasyonu, dünya ve Türk halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nun vefatının...

Türkiye Halter Federasyonu, dünya ve Türk halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nun vefatının 7. yıl dönümü nedeniyle Edirnekapı Mezarlığı'ndak kabri başında anma töreni düzenledi.

İLGİLİ HABERLER

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih Karagümrük'ün İsim Sponsoru Solwie Energy ile Anlaştı
2
Naim Süleymanoğlu Anıldı: Efsane Halterci’nin Vefatının 7. Yılı
3
Karadağ, Türkiye Maçına Hazır: Prosinecki ve Jankovic Temkinli Mesajlar Verdi
4
Sakaryaspor Adanaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
5
Rodrigo Bentancur'a 7 Maç Men Cezası: Irkçı Söylem Tepkileri Beraberinde Getirdi
6
Sivasspor, Kasımpaşa Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor
7
Galatasaray, Bodrum FK Maçı İçin Sıkı Hazırlanıyor

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme