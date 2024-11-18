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Naim Süleymanoğlu: Türk Halterinin Efsanesi 7 Yıl Önce Hayata Veda Etti

Dünya halterinin simgelerinden Naim Süleymanoğlu'nun vefatının üzerinden yedi yıl geçti. Efsane sporcu, başarılarıyla tarihe adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 11:16
Naim Süleymanoğlu: Türk Halterinin Efsanesi 7 Yıl Önce Hayata Veda Etti

Naim Süleymanoğlu: Türk Halterinin İkonu

Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde 23 Ocak 1967'de doğan Naim Süleymanoğlu, Türk ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir efsanedir. Halterin 'Cep Herkülü' lakabı ile anılan bu büyük sporcu, tam 7 yıl önce hayata veda etti.

Halterle Tanışma ve İlk Başarılar

Naim Süleymanoğlu, haltere başladığı yıllarını şöyle anlatmıştı: "9 yaşındayken halter antrenörüm Hilmi Pekünlü beni keşfetti, böylece haltere başladım." İlk büyük başarısını 15 yaşında, 1982'de Brezilya'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda kazandı. Bu sayede 'En genç dünya rekortmeni' unvanına ulaştı.

Tarihe Geçen Mücadele

Bulgaristan'da Türk isimlerinin yasaklanması nedeniyle adı Naum Şalamanov olarak değiştirilen Süleymanoğlu, bu süreçte Türklerin yaşadığı zulümleri dünya kamuoyuna duyurdu. 1986 yılında Türkiye'ye iltica eden efsane sporcu, bir yıl sonra 1988 Seul Olimpiyatları'na katılabilmek için Türk hükümeti tarafından Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödenmesini sağladı.

Olimpiyat Başarıları

Naim Süleymanoğlu, 1988 Seul, 1992 Barselona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları’nda altın madalya kazanarak üst üste 3 olimpiyat şampiyonu oldu. Bu süre zarfında 46 dünya rekoruna imza atmış ve "Dünyanın en iyi haltercisi" ödülünü kazanmıştır.

Medya ve Anı Projeleri

Time dergisinin 3 Ekim 1988 sayısında kapak olan Naim Süleymanoğlu, 2000 yılında Uluslararası Halter Federasyonu'nda dünyanın en genç asbaşkanı unvanını kazanmış, 2018'de Ankara'da bir caddeye ismi verilmiştir. Naim'in hayatı 2019 yılında vizyona giren "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" adlı filmle beyaz perdeye yansımıştır.

Vefatı ve Ardında Bıraktığı Miras

Naim Süleymanoğlu, 18 Kasım 2017'de karaciğer yetmezliği nedeniyle 50 yaşında hayata gözlerini yumdu. 19 Kasım’da İstanbul Fatih Camisi’nde kılınan cenaze namazına, birçok ünlü isim katıldı. Efsane sporcu, son yolculuğuna Edirnekapı Mezarlığı’nda uğurlandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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