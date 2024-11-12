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Naim Süleymanoğlu, Vefatının 7. Yılında Anılacak

Dünya halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu, 18 Kasım’da İstanbul Edirnekapı Mezarlığı’nda anılacak.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 12:05
Naim Süleymanoğlu, Vefatının 7. Yılında Anılacak

Naim Süleymanoğlu'nun Vefatının Yıldönümü Anması

Dünya halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu, vefatının 7. yılında kabri başında anılacak. Halter Federasyonu, bu özel etkinliğin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Tören Detayları

Halter Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, "Dünya ve Türk halter tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane sporcular arasında yer alan olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu 'Cep Herkülü' lakaplı milli sporcumuz Naim Süleymanoğlu vefatının 7. yıl dönümünde kabri başında törenle anılacak" ifadeleri kullanıldı.

Tören, 18 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te İstanbul Edirnekapı Mezarlığı'nda gerçekleştirilecek. Halter camiası, bu anlamlı günde bir araya gelerek efsanevi sporcuyu anmak için davet edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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