Nazan Akın Güneş Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Yarı Finale Yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Başarı
13. Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapan Paris'te, para judo kadınlar +70 kilo J1 kategorisinde Nazan Akın Güneş, yarı finale çıkarak önemli bir başarıya imza attı.
Çeyrek Final Mücadelesi
Oyunların Champ-de-Mars Arena'sında gerçekleşen judo mücadelelerinde milli sporcu, çeyrek finalde Azerbaycan'dan Khatira Ismiyeva ile karşı karşıya geldi.
Nazan Akın Güneş, rakibini 10-0 gibi etkileyici bir skorla mağlup ederek yarı finale yükselmeyi başardı. Güneş, yarı finaldeki mücadelesini öğleden sonra gerçekleştirecek.