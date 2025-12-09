Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya Tutuklandı — 'Futbolda Bahis' Soruşturması

Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya Tutuklandı

'Futbolda Bahis' Soruşturmasında 20 Kişi Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden 20'sinin tutuklandığı, 19'unun adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Tutuklananlar arasında Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ile Kulüp Antrenörü Gürhan Sönmez de yer aldı. Soruşturma kapsamındaki tutuklu isimler arasında futbolcular Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş da bulunuyor.

Yürütülen soruşturma sonrası tutuklanan şahıslar cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili gelişmeler ve yetkili açıklamaları takip edilmeye devam ediyor.

FUTBOL DÜNYASINDA 'BAHİS OYNAMA' İDDİASINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA ARALARINDA NAZİLLİ BELEDİYESPOR BAŞKANI ŞAHİN KAYA (FOTOĞRAFTA) VE KULÜP ANTRENÖRÜ GÜRHAN SÖNMEZ'İN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 20 KİŞİ TUTUKLANDI.