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Nazım Tüzün ve Batu Erilkun FAI Drone Racing Kupası'nda Başarı Elde Etti

Türk drone sporcuları Nazım Tüzün ve Batu Erilkun, Makedonya'daki FAI Drone Dünya Kupası'nda ödül kazandı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 10:40
Nazım Tüzün ve Batu Erilkun FAI Drone Racing Kupası'nda Başarı Elde Etti

Nazım Tüzün ve Batu Erilkun'un Başarısı

Türkiye'nin insansız hava aracı sporunda öne çıkan isimlerinden Nazım Tüzün ve Batu Erilkun, Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) tarafından düzenlenen Drone Dünya Kupası'nda önemli bir başarı daha elde etti. Bu yarışma, Makedonya'da gerçekleştirildi ve Türk sporcular, ülkelerini en iyi şekilde temsil ettiler.

Dereceler ve Gelecek Organizasyon

Yarışma finalinde Nazım Tüzün, genel klasmanda birincilik elde ederek ülkemizi gururlandırdı. Diğer bir temsilcimiz Batu Erilkun ise gençler kategorisinde ikinci olurken, genel klasmanda da beşinci sırayı aldı.

Bu uluslararası başarı, Türk drone sporunun geleceği açısından heyecan verici gelişmelerin başında geliyor. Ayrıca, FAI Drone Racing Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı, 28-29 Eylül tarihlerinde İstanbul Fatih Belediyesi'nin katkılarıyla Yedikule Hisarı'nda düzenlenecek.

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