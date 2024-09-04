Nazmiye Muratlı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Bronz Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Önemli Başarı

2024 Paralimpik Oyunları, Paris'te büyük bir heyecanla devam ederken, milli sporcu Nazmiye Muratlı, para halterde kadınlar 45 kiloda bronz madalya kazanma başarısını gösterdi.

Müsabaka Detayları

Porte de la Chapelle Arena'da gerçekleştirilen halter müsabakalarındaki finalde, 45 yaşındaki sporcu, 45 kilo kategorisinde çeşitli ağırlıkları kaldırarak mücadele etti. Nazmiye, ilk denemesinde 104 kilo, ikinci denemesinde 107 kilo ve üçüncü denemesinde 108 kilo kaldırmayı başardı.

Tarihi Başarı ve Önceki Dereceler

Nazmiye Muratlı, Londra 2012 ve Rio 2016 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmış, Paris 2024'te ise bronz madalyayla bu başarıları taçlandırdı. Altın madalya, Çin'den Lingling Guo tarafından 122 kilo ile quebra rekoru kırarak kazanırken; gümüş madalya ise Büyük Britanya'dan Zoe Newson 109 kilo kaldırarak aldı.

Bu sonuç, Nazmiye'nin azmi ve kararlılığı ile uluslararası alanda Türk sporunun gurur kaynağı olmaya devam edeceğinin bir göstergesidir.