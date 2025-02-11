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NBA Başkan Yardımcısı Tatum, Avrupa Basketbol Projesini Açıkladı

Mark Tatum, Türkiye, Yunanistan ve Sırbistan'ın NBA Avrupa projelerinde yer almayacağı iddialarını yalanladı ve fırsatları değerlendirdiklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 16:39
NBA Başkan Yardımcısı Tatum, Avrupa Basketbol Projesini Açıkladı

NBA Başkan Yardımcısı Mark Tatum'dan Avrupa Basketbol Projesi Açıklaması

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Başkan Yardımcısı Mark Tatum, Avrupa'da hayata geçirilmesi planlanan basketbol ligi projesinde Türkiye, Yunanistan ve Sırbistan gibi ülkelerin yer almayacağına dair iddiaları kesin bir dille yalanladı. Tatum, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, NBA yönetiminin Avrupa'daki lig projesine yönelik sürdürülen tartışmalara açıklık getirdi.

Doğu Avrupa'nın Önemi

Tatum, Avrupa'da basketbolun iki numaralı spor olduğunu ancak gereken ilgiyi göremediğini ifade ederek, "Henüz netleşen bir şey yok." dedi. Ayrıca, Paris'te farklı paydaşlarla başarıyla gerçekleştirilen toplantıların ardından, Avrupa’daki fırsatları keşfetmeye devam ettiklerini vurguladı.

Türkiye, Yunanistan ve Sırbistan'daki tutkulu taraftarların bu projedeki önemine dikkat çeken Tatum, "Bu yüzden projenin Doğu Avrupa'yı kapsamadığı ifadesi doğru değil," şeklinde konuştu.

Gelecek Yıl İçin Planlar

Paris'te düzenlenen NBA maçlarının büyük bir başarı sağladığını belirten Tatum, gelecek yıl için Paris’in yanı sıra Londra, Manchester ve Berlin gibi şehirlerle görüşmelerde bulunduklarını ifade etti. Tatum, "Gelecek yıl Avrupa'ya döneceğiz ve iki farklı şehirde iki maç oynatmayı düşünüyoruz," mesajını verdi.

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