NBA'de Alperen Şengün'ün 22 Sayısı Yeterli Olmadı: Rockets, Blazers'a Yenildi

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün Mücadelesine Rağmen Mağlup Oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 22 sayı attığı karşılaşmada Portland Trail Blazers'a 104-98 mağlup oldu. Bu sonuçla Rockets, ev sahipliği yaptığı maçta altıncı sayı farkla kaybetmiş oldu.

Alperen Şengün'ün Performansı

Alperen Şengün, sergilediği üst düzey performansla dikkat çekti. 22 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve 2 top çalma ile takımının en skorer oyuncusu olmasına rağmen, bu istatistikler galibiyet için yeterli olamadı.

Maçın ve Diğer Sonuçların Özeti

Maçı kazanan Blazers'ta Anfernee Simons 25, Shaedon Sharpe 24 ve Jerami Grant 22 sayı üreterek galibiyete katkı sağladı.

Ayrıca, diğer NBA maçlarında Milwaukee Bucks, Charlotte Hornets’ı 125-119 mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Giannis Antetokounmpo 32 sayı ve 11 ribaunt ile ön plana çıkarken, Damian Lillard 31 sayı attı. Hornets'ta LaMelo Ball, 50 sayı atarak kariyer rekorunu kırmasına rağmen takımını galibiyete taşıyamadı.

Depresman takımı Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı 127-102 yendi. Nikola Jokic, 34 sayı ve 13 ribaunt ile "double-double" yaparken, Michael Porter 24 sayı ve 11 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Bugün Oynanan Diğer Maçlar ve Sonuçlar

Utah Jazz-New York Knicks: 121-106

Orlando Magic-Detroit Pistons: 111-100

Chicago Bulls-Memphis Grizzlies: 131-142

Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 98-104

Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 125-119

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 104-94

Los Angeles Lakers-Denver Nuggets: 102-127

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.