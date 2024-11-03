NBA'de Alperen Şengün'ün Mücadeleci Performansı Yetersiz Kaldı

NBA'de Maç Sonuçları ve Performanslar

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) kapsamında Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün etkileyici "double-double" performansına rağmen Golden State Warriors'a 127-121 mağlup oldu.

Alperen Şengün'ün Performansı

Alperen Şengün, bu mücadelede 20 dakika 38 saniye süre alarak 14 sayı, 10 ribaunt, 4 asist ve 1 blokla sahada yer aldı. Rockets, bu sezon 3. kez yenilgiyle karşılaştı. Takımda aynı zamanda Tari Eason 27 ve Jabari Smith Jr. 21 sayıyla öne çıktı.

Warriors'tan İyi Performans

Golden State Warriors ise sezonun 5. galibiyetini alarak başarılı bir performans sergiledi. Buddy Hield, 27 ve Jonathan Kuminga 23 sayıyla maçı tamamladı.

Cavaliers'tan Yenilmezlik Serisi

Cleveland Cavaliers, deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 114-113 yenerek sezonun 7'de 7 başarısını elde etti. Cavaliers'ta Donovan Mitchell 30, Sam Merrill 17 sayıyla oynadı; ayrıca Jarrett Allen 15 sayı, 12 ribaunt ve Darius Garland 11 sayı, 10 asistlik "double-double" performanslarıyla katkı sağladı.

Bucks Mağlup Oldu

Milwaukee Bucks, beşinci mağlubiyetini yaşarken, Damian Lillard 41 sayı ve 9 asist, Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 16 ribaunt ve 9 asistle mücadele etti.

76ers ve Adem Bona

Philadelphia 76ers, sahasında Memphis Grizzlies'e 124-107 yenildi. Aynı maçta milli basketbolcu Adem Bona, 1 dakika 27 saniye süre alarak 2 sayı ve 1 ribauntla mücadele etti. Grizzlies, bu maçta 4. galibiyetini aldı; Jaren Jackson Jr. 27, Jay Huff 20 sayı ve Ja Morant 18 sayı, 12 asistle katkı sağladı.

Diğer Sonuçlar

Diğer maçlarda, Charlotte Hornets-Boston Celtics: 103-113, Toronto Raptors-Sacramento Kings: 131-128 (Uzatmada), Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies: 107-124, San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves: 113-103, Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 113-114, Houston Rockets-Golden State Warriors: 121-127 (Uzatmada), Washington Wizards-Miami Heat: 98-118, Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 103-97, Denver Nuggets-Utah Jazz: 129-103 ve Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder: 92-105 sonuçları alındı.